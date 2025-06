Monitor da gaming a 99 euro su AliExpress: compratelo subito

Promozione da non perdere assolutamente di vista per avere la certezza di poter raggiungere il massimo livello di risparmio sull’acquisto di un monitor da gaming, AliExpress ancora una volta dimostra di essere una delle migliori realtà su cui far riferimento per spendere poco, senza rinunce sulla qualità generale.

Il dispositivo che può essere vostro spendendo veramente molto poco è il monitor KTC H27T27, brand di cui vi abbiamo già parlato qui su TecnoAndroid. Trattasi di un device con diagonale da 27 pollici di diagonale, può raggiungere una risoluzione massima in QHD con refresh rate a 100Hz, offrendo oltretutto un tempo di risposta di solo 1ms per essere un pannello IPS LCD.

AliExpress: uno sconto imperdibile vi attende sul monitor da gaming

Sconto da non perdere su uno dei monitor migliori in termini di rapporto qualità/prezzo, proprio perché il consumatore oggi si ritrova a poter approfittare di una riduzione del 55% a partire da 222,42 euro di listino, per arrivare in questo modo ad un valore finale di soli 99,99 euro. Lo potete ordinare subito a questo link.

Nella parte posteriore del monitor è possibile trovare una buona dotazione di connettività fisica, con la presenza di una porta HDMI 2.0, una displayPort 1.4 ed anche un jack da 3,5mm. Sono presenti anche gli attacchi VESA (100 x 100mm), per l’eventuale montaggio a parete o su un supporto.

L’angolo di visuale di 178 gradi facilita senza dubbio la visione con amici e parenti, rendendolo molto più versatile di quanto avremmo immaginato. E’ un prodotto perfettamente compatibile ed utilizzabile con qualsiasi sistema operativo o device in commercio, non preoccupatevi di eventuali incompatibilità.

La spedizione del modello indicato nel nostro articolo avviene direttamente dalla Spagna, con consegna antro 10 giorni dall’acquisto e dazi doganali completamente assenti. Gli utenti potranno inoltre decidere di restituirlo eventualmente entro 90 giorni dall’acquisto, senza vincoli ed in modo completamente gratuito.