Robot aspirapolvere ILIFE a 150 euro su AliExpress: -57% solo oggi

La migliore occasione per godere di un rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole ce la fornisce direttamente AliExpress, capace di lanciare uno sconto importante sull’acquisto di un robot aspirapolvere iLife che fa di tutto per distinguersi dalla massa, sia in termini di prestazioni che di spesa finale da sostenere.

Il modello che oggi potete fare vostro ad un prezzo estremamente ribassato è l’iLife A30 Pro, dispositivo che viene commercializzato con inclusa anche la stazione di svuotamento automatico, utilissima appunto per vuotare, senza il minimo sforzo, il contenitore interno della polvere, non richiedendo manutenzione per mesi e mesi. Realizzato quasi interamente in colorazione bianca, integra una banda nera lucida nella parte anteriore (che ricorda Robocop), sulla quale sono dislocati tutti i sensori che vengono utilizzati per la corretta navigazione negli spazi (in combinazione con la torretta LiDAR superiore).

Robot aspirapolvere iLife è in promozione oggi su AliExpress

Acquistare questo robot aspirapolvere è tutt’altro che impegnativo, da un punto di vista puramente economico, poiché il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 150,06 euro, contro i 352,35 euro previsti di listino, approfittando della riduzione effettiva del 57% disponibile a questo link.

Le specifiche tecniche di alto livello si sprecano in questo dispositivo, con la presenza di una batteria che riesce a garantire anche fino a 180 minuti di utilizzo continuativo, perfetti per pulire una grande area, senza alcuno sforzo o senza dover tornare alla base di ricarica. Il controllo del terminale avviene sia tramite l’applicazione mobile, compatibile con iOS che con Android, che sfruttando i pulsanti posizionati direttamente nella parte superiore.

Da notare che funge anche da lavapavimenti, è infatti possibile installare un piccolo serbatoio d’acqua ed uno straccio, che viene inumidito per poi passare direttamente sulla superficie e riuscire così a rimuovere tutto lo sporco. Una funzione non perfetta, ma comunque più che buona, soprattutto a questi prezzi.