MediaTek Dimensity 9500, la presentazione avverrà prima di Qualcomm

MediaTek vuole sfidare Qualcomm per quanto riguarda il primato nel settore dei System-on-Chip di fascia alta. Il produttore taiwanese sembra essere in vantaggio rispetto al chipmaker americano e il prossimo Dimensity 9500 potrebbe debuttare prima dello Snapdragon 8 Elite 2.

Lo scorso anno, MediaTek è riuscita a precedere il lancio di Qualcomm di qualche giorno. La situazione potrebbe ripetersi anche questa volta, anzi il produttore sembra intenzionato a riuscire nell’impresa.

Sebbene non sia disponibile una data di lancio ufficiale per il Dimensity 9500, possiamo avere un periodo di riferimento per la possibile presentazione. Infatti, Qualcomm ha rivelato la data in cui si terrà lo Snapdragon Summit, previsto per il prossimo 23 settembre.

MediaTek punta a battere sul tempo Qualcomm anticipando la presentazione del Dimensity 9500 rispetto allo Snapdragon 8 Elite 2

Se MediaTek vuole precedere il rivale, la presentazione del proprio SoC top di gamma dovrà avvenire prima di tale data. Stando a quanto emerso fino ad ora grazie al noto leaker Digital Chat Station, il debutto potrebbe avvenire già a settembre 2025.

Gli esperti di settore si aspettano che il Dimensity 9500 offrirà miglioramenti nelle prestazioni generali, ottimizzazioni delle funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale e riduzione dei consumi. Pensato per la fascia alta del mercato mobile, il SoC sarà equipaggiato sui top di gamma di Oppo e Vivo.

Smartphone come la serie Find X9 e X300 potranno contare sul Dimensity 9500 e molti altri device si aggiungeranno a questo elenco con il passare dei mesi. Purtroppo, allo stato attuale è ancora troppo presto per avere qualsiasi tipo di certezza.

Ricordiamo che si tratta di indiscrezioni non confermate e, pertanto, come tali vanno considerate. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.