iOS 26, ecco Potenza Adattiva: gli iPhone risparmieranno batteria senza perdere potenza

Sono davvero tante le novità che sono arrivate con l’ultima conferenza WWDC 2025 tenuta da Apple, con cui ha presentato i suoi principali sistemi operativi. Tra questi c’è anche e soprattutto iOS 26, nuova versione che da settembre arriverà ufficialmente sugli iPhone e che comporterà anche una nuova funzionalità: Potenza Adattiva. Siamo di fronte a qualcosa di epocale in quanto si tratterà di una modalità per il risparmio energetico che non sarà così aggressiva perché consentirà comunque agli iPhone di non perdere determinate caratteristiche.

Il suo modo di intervenire sarà graduale e dinamico, con l’obiettivo di aumentare l’autonomia della batteria agendo quasi senza farsi notare. Tutto verrà adattato alle abitudini degli utenti.

Come funziona Potenza adattiva

La funzione è stata inserita nelle impostazioni di batteria sotto la sezione dedicata alla gestione energetica. Quando è attiva, iPhone può ridurre leggermente la luminosità del display, ritardare lievemente alcune operazioni in background o modulare la potenza a seconda del momento della giornata, del tasso di scarica e dell’autonomia disponibile. Il sistema decide in autonomia come agire, sulla base di un’analisi costante del carico di lavoro.

La modalità classica di Risparmio energetico, che si attiva automaticamente quando la carica scende al 20%, limita in modo netto molte funzioni e può alterare significativamente l’esperienza d’uso. Al contrario, Potenza adattiva punta a prolungare la durata della batteria senza interferenze visibili.

Disponibilità e compatibilità

La nuova opzione è già presente nella beta per sviluppatori di iOS 26, e sarà disponibile per tutti gli utenti a partire da settembre. Compatibile con tutti gli iPhone dall’11 in poi, Potenza adattiva debutterà ufficialmente con gli iPhone 17.

Questa innovazione conferma la volontà di Apple di migliorare la gestione dell’energia in modo intelligente, sfruttando software evoluti per estendere l’autonomia senza penalizzare prestazioni e fluidità. Un passo in avanti concreto per chi utilizza intensamente il proprio dispositivo durante la giornata.