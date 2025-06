Logitech e il ritorno dei cavi: arriva la nuova Signature Slim Wired Combo

Non è una provocazione ma una scelta precisa. Logitech rilancia il collegamento via cavo, proponendo una soluzione pensata su misura per l’ambiente professionale. Il nuovo set Signature Slim Wired Combo MK620 & MK625 for Business rappresenta l’ultima evoluzione di un settore spesso trascurato, ma ancora centrale in contesti dove stabilità, sicurezza e continuità operativa non sono negoziabili. Il prodotto sarà disponibile dal 27 giugno a livello mondiale e punta in modo esplicito a settori come sanità, istruzione, pubblica amministrazione e ambiti finanziari.

Logitech semplifica il lavoro di aziende e reparti IT con una soluzione efficiente e sostenibile

In questi ambienti, il wireless non è sempre la soluzione migliore. Questo perché le interferenze, i problemi di batteria o le difficoltà di configurazione possono causare rallentamenti o errori. Logitech ha quindi colto queste esigenze e ha risposto con un prodotto che unisce la praticità del plug-and-play con prestazioni aggiornate e compatibilità estesa. Basta collegare il dispositivo tramite USB-C per iniziare a lavorare, senza installazioni complesse o rischi di disconnessione. La tastiera e il mouse sono progettati per resistere nel tempo e per garantire un’esperienza d’uso sempre affidabile.

Signature Slim Wired Combo non parla solo ai lavoratori finali, ma è la soluzione ideale anche per i tecnici IT che si occupano della distribuzione e gestione dei dispositivi. Il sistema supporta Windows, macOS e ChromeOS ed è dotato di un selettore rapido per il sistema operativo. In più, è compatibile con Logitech Sync, la piattaforma di gestione remota, che consente monitoraggio e aggiornamenti anche a distanza, riducendo gli interventi manuali.

L’aspetto sostenibile completa il quadro. Logitech infatti, ha inserito in questo set plastica riciclata post-consumo (fino al 66%) e materiali certificati per l’imballaggio. Il risparmio energetico poi è notevole. Rispetto al vecchio MK120, il consumo è ridotto del 49% per la tastiera e del 50% per il mouse. Il prezzo della combo completa è di 89,99€, con possibilità di acquistare i componenti anche separatamente. Insomma, così facendo Logitech si conferma attenta non solo alla qualità e alla funzionalità, ma anche all’ambiente e alla gestione delle risorse aziendali.