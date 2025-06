Instagram lancia a Milano il Flower Kiosk

Dal 12 al 15 giugno 2025, a Milano, Piazza XXIV Maggio ospiterà il primo Instagram Flower Kiosk, un chiosco floreale temporaneo dedicato alla promozione della sicurezza online e del benessere digitale. L’iniziativa si rivolge a adolescenti, genitori ed educatori, proponendo un’esperienza unica che unisce il mondo digitale a una metafora naturale: la cura dei fiori come simbolo di attenzione necessaria per navigare in modo consapevole sui social media.

All’interno del chiosco, ogni bouquet rappresenta una funzione chiave offerta da Instagram per proteggere e tutelare gli utenti più giovani. I visitatori potranno scoprire strumenti come gli Account per Teenager, progettati per limitare i contatti indesiderati e favorire il dialogo con i genitori, e approfondire funzioni di sicurezza come il Security Check Up e l’autenticazione a due fattori. La gestione del tempo online è rappresentata da opzioni come Limite giornaliero, Non disturbare e Digital Reset.

Fiori simbolici e tecnologie per un ambiente più sicuro: cos’è Flower Kiosk di Instagram

La scelta di associare ogni funzione a un fiore rende l’esperienza del Flower Kiosk più coinvolgente e memorabile. Garofani, gerbere, margherite e tulipani diventano simboli rispettivamente della sicurezza, del benessere, della gentilezza e delle protezioni pensate per gli adolescenti. I visitatori riceveranno un bouquet personalizzato che sintetizza questi messaggi, promuovendo una cultura digitale più attenta e rispettosa.

Questa iniziativa rientra in un più ampio impegno di Instagram e Meta, che da anni lavorano per creare ambienti online sicuri. Sono già disponibili oltre cinquanta strumenti di protezione per famiglie e giovani, e i nuovi Account per Teenager rappresentano un ulteriore passo avanti. Laura Bononcini, Public Policy Director Southern Europe di Meta, ha sottolineato l’importanza di prendersi cura di sé anche nel mondo digitale, riconoscendo la continuità tra vita reale e online.

Per chi desidera approfondire, Meta ha anche attivato un Centro per le Famiglie, uno spazio online con risorse e supporto rivolto a genitori ed educatori. L’obiettivo è accompagnare le nuove generazioni a usare i social media con maggiore consapevolezza e sicurezza, integrando tecnologia e responsabilità.