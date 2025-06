Hotel in chat e pagamenti con PayPal: ecco come l’ AI trasforma le prenotazioni

Prenotare una camera d’albergo non sarà più come prima. L’unione tra Selfbook, PayPal e Perplexity ha dato vita a un sistema che unisce ricerca, prenotazione e pagamento in un unico flusso continuo. L’intelligenza artificiale non è più soltanto un supporto, ma diventa il fulcro dell’intera esperienza. I viaggiatori possono ora chiedere a una chat dove soggiornare, ottenere suggerimenti, ricevere tariffe esclusive e concludere l’acquisto, tutto senza uscire dalla conversazione.

Viaggi più semplici, acquisti più sicuri: PayPal spinge sull’innovazione nei servizi turistici

Ciò è possibile grazie a Perplexity, un’IA conversazionale che interpreta i bisogni dell’utente e li traduce in azioni concrete. Allo stesso tempo, Selfbook continua la sua trasformazione del settore alberghiero introducendo PayPal e Venmo tra le opzioni di pagamento. Le nuove soluzioni si aggiungono a metodi già presenti come Apple Pay e GooglePay, mentre l’opzione “Buy Now, Pay Later” permette anche il pagamento rateale dove previsto. La vera novità, però, è la semplificazione, meno passaggi, meno interruzioni e più controllo da parte dell’utente.

Il presidente e CEO di PayPal, Alex Chriss, ha sottolineato come i viaggi siano tra gli acquisti digitali più effettuati dai consumatori. Offrire fiducia, velocità e valore è quindi fondamentale. Con l’integrazione tra Selfbook e Perplexity, PayPal abbraccia il concetto di commercio con “l’ agente”, in cui il cliente interagisce direttamente con un assistente virtuale che si occupa di tutto, dalla ricerca dell’hotel al pagamento. La piattaforma Selfbook, già usata da diversi hotel per gestire le prenotazioni, ora si rafforza con il supporto di PayPal. Le carte di credito verranno elaborate dalla stessa azienda americana, garantendo maggiore affidabilità. In più, l’app di PayPal si prepara a cambiare volto, grazie a una nuova sezione, chiamata PayPal-Offers. La quale sarà dedicata a promozioni e tariffe senza commissioni, accessibili solo attraverso la rete Selfbook.

Il cambiamento è profondo e punta a rivoluzionare completamente il modo in cui si viaggia. Dalla semplice prenotazione online si passa a un dialogo dinamico con l’IA, in cui ogni esigenza trova risposta immediata. Insomma, le tecnologie emergenti non sono solo comode, stanno rendendo il turismo più intuitivo e personalizzato.