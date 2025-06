Generazioni a confronto: cosa cambia tra le tecniche fotografiche

Di recente, si è scatenata una nuova discussione online che riguarda il mondo della fotografia. Tutto ha avuto inizio con una vacanza a Singapore di Ruby Doyle. La ragazza australiana di 22 anni non immaginava che un semplice confronto fotografico potesse diventare motivo di discussione online. Eppure, un suo video pubblicato su TikTok ha acceso un curioso dibattito tra generazioni. Portando in superficie le diverse concezioni che ognuna di esse ha nei confronti della fotografia. Nel video, Ruby (@rubsjean) ha mostrato due foto scattate nello stesso luogo. In entrambe è ritratta con il suo compagno, ma il risultato visivo cambia drasticamente. La prima immagine è nitida, luminosa, con lo sfondo perfettamente centrato. La seconda, invece, appare casuale, con il panorama alle spalle visibilmente tagliato e un’inquadratura meno attenta. La differenza? Chi le ha scattate. La prima è opera di un giovane della generazione Z, la seconda è stata scattata da un rappresentante della generazione X.

Come scattano le foto le generazioni Z e X?

Il contrasto tra le due immagini ha incuriosito il pubblico, tanto che il video ha superato le 600.000 visualizzazioni in poco tempo. Molti utenti hanno riconosciuto in tali immagini un simbolo del diverso approccio che le generazioni hanno sviluppato nei confronti della fotografia. Gli appartenenti alla Gen Z sembrano ricercare uno scatto perfetto, pensato per essere condiviso. Mentre i Gen X immortalano il momento senza preoccuparsi troppo dell’estetica.

La spiegazione, secondo diversi analisti, non si ferma all’aspetto estetico. Entra in gioco la cultura visiva con cui ciascuna generazione è cresciuta. La Generazione X è cresciuta con la fotografia analogica. L’idea di “foto perfetta” non era prioritaria, l’importante era fissare un ricordo. La Generazione Z, al contrario, è cresciuta con smartphone, fotocamere digitali, filtri, editing e una cultura visiva profondamente legata ai social media. Qui l’immagine non è più solo memoria, ma anche immagine pubblica, contenuto da curare e condividere.

E i Millennials? Secondo Ruby, rappresentano una sorta di “ponte” tra le due visioni. La loro sensibilità si muove tra il desiderio di autenticità e la ricerca estetica tipica dei più giovani. Ciò che colpisce di tale vicenda è come un piccolo gesto quotidiano, come lo scattare una foto, possa rivelare profonde differenze nei modi di percepire e rappresentare il mondo.