YouTube Music: in arrivo due interessanti novità

Come probabilmente saprete chi usufruisce di un abbonamento YouTube Premium, anche la possibilità di sfruttare la piattaforma ausiliaria YouTube Music, quest’ultima ovviamente come intuibile dal nome consente di accedere a un catalogo di canzoni davvero sconfinato che portano l’applicazione ad essere una delle dirette concorrenti ai colossi disponibili come Apple Music o Spotify.

YouTube, ovviamente si sta impegnando mese dopo mese per rendere l’applicazione sempre più user friendly con funzionalità al passo coi tempi e in grado di garantire un’esperienza d’uso davvero soddisfacente per coloro che scelgono di puntare su YouTube Music piuttosto che su una possibilità concorrente.

Due nuove piccole funzionalità

Ovviamente, trattandosi di un’applicazione proprietaria di Google, quest’ultima gode di aggiornamenti costanti che servono a migliorarla nel tempo per renderla competitiva ai massimi livelli, con l’ultimo update YouTube Music ha visto l’introduzione di due piccole funzionalità che magari da sole non rappresentano una vera e propria rivoluzione, ma che allo stesso tempo rappresentano quei piccoli elementi che mostrano come YouTube e Google abbiano la massima cura per i dettagli.

La prima funzione introdotta da poco è rappresentata dalla possibilità di mettere mi piace ad una determinata canzone che stiamo ascoltando semplicemente effettuando un doppio tap sulla copertina dell’album, ovviamente il richiamo è abbastanza evidente e si ispira infatti al doppio tap che si usa su Instagram per mettere mi piace ad una foto, la seconda funzionalità invece è rappresentata dal volume unificato che consente di avere un volume omogeneo quando si passa da un brano all’altro, onde evitare dei fastidiosi sbalzi di volume quando si passa da un brano all’altro, cosa che succede spesso e che risulta particolarmente fastidioso per il timpano che è particolarmente suscettibile alle variazioni improvvise di volume.

Ovviamente queste funzionalità sono in arrivo in modo completamente automatico per YouTube Music e potrete presto utilizzarle senza nessun tipo di problema.