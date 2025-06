KIA Sportage 2025: tecnologia e sostenibilità per un SUV che guarda avanti

KIA ha scelto di rinnovare uno dei suoi modelli più iconici. La Sportage, nata nel 1993 e giunta alla sua quinta generazione, si prepara al debutto europeo nella sua nuova veste. Il restyling, presentato mesi fa in Corea del Sud, arriverà sulle strade del continente nel terzo trimestre del 2025. Il SUV ha venduto oltre 7 milioni di esemplari in tutto il mondo. Ma anche oggi continua a essere un punto di riferimento per il marchio coreano.

Kia Sportage 2025: più comfort, più tecnologia e materiali riciclati

Il nuovo design esterno evidenzia un’evoluzione verso linee più marcate e aggressive. Il frontale cambia volto. È infatti possibile vedere fari verticali, calandra più ampia e prese d’aria più grandi. Anche i paraurti sono stati ridisegnati, contribuendo a un look più dinamico. Tale cambiamento di stile si propone di riflettere la filosofia stilistica “Opposites United”, ormai elemento centrale della gamma KIA, e si avvicina visivamente alle nuove proposte elettriche del brand. I cerchi in lega saranno disponibili in tre varianti. Ovvero 17, 18 e 19 pollici, con design esclusivi per la sportiva GT-Line. Notevole anche la capacità di carico. Si parte da 587 litri, che diventano 1.776 abbassando i sedili posteriori.

L’interno dell’auto riceve un trattamento altrettanto accurato. Il volante cambia forma, ora a due razze, mentre il cruscotto presenta nuovi ed eleganti dettagli stilistici. I sedili possono contare su rivestimenti sostenibili come il tessuto Dinamica, ottenuto da materiali riciclati. Nella versione GT-Line, gli interni invece appaiono in una raffinata combinazione di bianco e nero.

La tecnologia è protagonista assoluta. Sul cruscotto troviamo due display curvi da 12,3”. Entrambi offrono un’esperienza digitale completa con Apple CarPlay, Android Auto wireless e il sistema KIA Connect. Sono presenti anche aggiornamenti OTA, assistenza vocale, pianificazione dei percorsi e gestione dello stato del veicolo da remoto. Il sistema Feature-on-Demand consente poi di aggiungere funzioni come giochi, video e streaming. A completare l’offerta, il monitor a 360 gradi con vista 3D e la ricarica wireless per smartphone. Non ci sono ancora dettagli ufficiali circa le motorizzazioni, ma è lecito attendersi la conferma dell’attuale gamma ibrida ed elettrificata. In dubbio la versione GPL per l’Italia. La produzione avverrà in Slovacchia, mentre i listini saranno resi noti in vista del lancio commerciale.