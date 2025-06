Samsung, shopping AI nella Lock Screen con Glance: ecco come funziona

Samsung ha avviato una nuova collaborazione con Glance per introdurre un’esperienza di shopping basata sull’intelligenza artificiale direttamente nelle schermate di blocco degli smartphone Galaxy. Si tratta, in concreto, di una funzione opzionale, che l’utente può attivare manualmente — quindi opt-in e disattivata per impostazione predefinita — ma che apre a un modello pubblicitario più personalizzato, in stile “vetrina AI” sul proprio telefono.

La funzione è già in distribuzione negli Stati Uniti e fa leva sul Samsung Galaxy Store come punto di partenza per la promozione di contenuti, eventi e prodotti. L’idea alla base è quella di usare AI generativa per suggerire in modo proattivo elementi “di tendenza”, articoli in vendita, promozioni locali e contenuti ispirati ai social. L’iniziativa, secondo le aziende, punta a rendere lo shopping mobile più fluido e ispirazionale.

Selfie, alter ego e moda suggerita dall’AI

Glance, società attiva già in passato in ambito smartphone (soprattutto su dispositivi Motorola), ha spiegato in termini pratici come avverrà questa interazione: l’app potrà utilizzare una foto presente in galleria o un selfie per creare un avatar personalizzato, da cui generare wallpaper animati o fissi con abiti e accessori promossi sulla piattaforma.

L’utente si ritroverà così “vestito virtualmente” con i capi in promozione, suggeriti da oltre 400 marchi partner. Questo avatar sarà poi mostrato nella schermata di blocco, trasformando il Lock Screen in un mix tra pubblicità personalizzata e contenuto creativo, che potrebbe attrarre alcuni utenti ma sollevare dubbi in termini di privacy e utilizzo dei dati biometrici.

Modelli coinvolti e tempistiche di rilascio

Il rollout di Glance AI for Galaxy è iniziato in modo graduale e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti idonei nel giro di un mese. Tra i dispositivi compatibili ci sono tutti quelli legati alle serie S22, S23, S24 ed S25. Almeno per ora non ci sono ancora immagini ufficiali che possano mostrare la schermata di blocco animata, ma le anteprime disponibili qui in alto possono fornire già un primo impatto.