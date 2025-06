MediaWorld ABBASSA I PREZZI: offerte stracciate per il massimo del tech

Quando si parla di tecnologia, spesso ci si prepara a spendere cifre alte e a rinunciare a qualcosa per stare dentro il budget. Ma poi arriva MediaWorld con le sue offerte Red Price e cambia completamente le carte in tavola. Nessuna caccia al tesoro, nessuna attesa di saldi improbabili: solo sconti su prodotti top e super richiesti. Sì, perché quello che trovi da MediaWorld è fresco di scaffale, potente e perfettamente adatto a ogni esigenza, che si tratti di ascoltare musica, lavorare in smart working o divertirsi alla grande. Scorrere tra le promo è un po’ come essere bambini in un negozio di caramelle: ogni clic fa venire voglia di prenderne un altro!

Offerte con prezzi tagliati da MediaWorld

Pronti a una panoramica? Ecco il meglio del Red Price MediaWorld. Le Sony WH1000XM4 wireless, famose per la cancellazione attiva del rumore, sono a 199 euro, perfette per chi lavora o viaggia spesso. Se si vuole un audio raffinato, le Bose QuietComfort Ultra nere sono una scelta top a 355,99 euro. Per gli amanti di Apple, gli AirPods Pro (2ª Gen) con MagSafe e USB-C sono da MediaWorld a 198,99 euro, un must per chi vuole stile e qualità.

Chi cerca potenza e portabilità troverà nel Samsung Galaxy Book4 15.6 i5 con grafica Iris Xe e processore Intel Core i5 1355U un affare a 599 euro. Per il gaming senza limiti, la PS5 Disc Slim bianca cala a 449 euro, mentre il Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 8+128GB si trova da MediaWorld a 189 euro, perfetto per studenti e creativi in movimento. Tra i top smartphone, spicca l’iPhone 16 Pro Max 256GB Titanio nero a 1299 euro, elegante e velocissimo. Per la casa intelligente, la lavatrice Samsung da 11 kg classe A è a 579 euro, mentre il robot aspirapolvere Dyson V15 Detect Absolute vola via a 549 euro. Da MediaWorld, tutto è pronto per essere tuo!