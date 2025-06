Google Traduttore: in preparazione una rivoluzione

Come siamo abituati ormai da tempo a vedere Google sta portando avanti una serie di miglioramenti per tutta la propria suite dei programmi, all’interno di questa dinamica ovviamente anche Google traduttore non è escluso, il noto software che ci consente di tradurre testi e parole da ormai oltre un decennio ultimamente non vede un cambiamento importante ormai da tanto tempo, di conseguenza l’azienda ha ritenuto opportuno procedere a effettuare un vero e proprio miglioramento su tutti i fronti nell’applicazione, quest’ultima cambierà alcuni elementi grafici della sua interfaccia e introdurrà alcune nuove funzionalità che si basano sull’intelligenza artificiale, diamo insieme un’occhiata.

Le nuove opzioni

Analizzando la versione 9.10.70 dell’applicazione è emerso l’arrivo di una funzionalità che include la lista di possibili traduzioni per ogni parola, la piattaforma oltre a offrire la traduzione più plausibile e vicina al significato dell’originale evidenzierà anche le altre traduzioni disponibili che verranno messe al di sotto di quella principale che sarà scritta con un testo più grande, sarà dunque possibile visualizzare le altre opzioni in inglese o in qualsiasi altra lingua selezionata e Google ci indicherà se queste traduzioni sono aggettivi o altre parti del discorso e come poterle utilizzare in una frase.

All’interno del codice è emerso anche la possibilità di espandere queste traduzioni aggiuntive selezionando una di queste, quest’ultima verrà portata in primo piano e potremmo avere accesso a due nuove opzioni, varianti regionali e fai una domanda.

La prima di queste due fornirà un testo dettagliato sull’utilizzo della parola in un determinato paese e il suo significato fondamentale, se sarà disponibile invece, la seconda, permetterà di utilizzare Gemini per ottenere delle informazioni aggiuntive utili a fugare eventuali dubbi o curiosità sulla parola che stiamo cercando, ovviamente non è ancora chiaro quando le novità in cantiere sarà ultimate per poi essere distribuite a livello globale, però l’aggiornamento sembra essere in uno stato avanzato di sviluppo, quindi l’attesa potrebbe non essere troppo lunga.