Google Messaggi

Google continua ad aggiornare Messaggi, la sua app predefinita per l’invio di SMS, MMS e RCS su dispositivi Android. L’ultima novità riguarda un sistema di inviti automatici tramite link, pensato per semplificare l’accesso alle conversazioni RCS tra utenti che non hanno ancora attivato il servizio o che usano app diverse.

Messaggi invierà link per unire gli utenti nelle chat RCS

La funzione è apparsa nella versione più recente di Google Messaggi Beta, attualmente in fase di test. Quando un utente invia un messaggio a un contatto che non ha ancora attivato la chat RCS, l’app potrà ora generare automaticamente un link che invita il destinatario a entrare nella conversazione RCS.

Il link punta direttamente all’app Google Messaggi, invitando l’utente a passare alle chat con funzionalità avanzate, come conferme di lettura, indicatori di scrittura, invio di file ad alta qualità e crittografia end-to-end. L’obiettivo è facilitare l’adozione del protocollo RCS (Rich Communication Services), standard sostenuto da Google come evoluzione degli SMS.

Attualmente, quando un utente invia un messaggio RCS a qualcuno che non ha attivato la funzione, la conversazione torna automaticamente al formato SMS/MMS, perdendo tutte le funzionalità evolute. Con l’introduzione del link-invito, Google cerca di incentivare il destinatario a passare al protocollo RCS, migliorando l’esperienza su entrambe le estremità.

L’invito tramite link elimina la necessità di spiegazioni tecniche o istruzioni verbali: l’utente riceve un messaggio semplice con un collegamento diretto per attivare la funzione. Se il contatto utilizza già l’app Messaggi ma ha disattivato le chat RCS, l’invito fungerà da promemoria visivo per riattivarle.

Google ha precisato che l’attivazione del sistema RCS non sarà forzata. Il destinatario riceverà l’invito ma potrà scegliere se accettarlo o meno. Inoltre, il link sarà visibile solo se il contatto ha un numero riconosciuto e associato a dispositivi Android compatibili.

Non sarà possibile inviare questi inviti verso utenti con iPhone o app SMS alternative, che non supportano il protocollo RCS. La funzione è pensata esclusivamente per ampliare l’uso di Messaggi tra dispositivi Android, in vista di una maggiore diffusione globale del protocollo unificato.