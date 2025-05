EVO 250 di CoopVoce: 250 giga, minuti illimitati e zero rincari!

Hai presente quelle offerte telefoniche che sembrano troppo belle per essere vere… e poi scopri che dopo pochi mesi il prezzo sale o ci sono mille vincoli nascosti? Ecco, CoopVoce è l’opposto. Con EVO 250 sai esattamente cosa stai scegliendo, fin dal primo giorno. E la promessa è semplice: 9,90 euro al mese, per sempre. Sì, davvero per sempre. Niente aumenti, niente costi nascosti, niente sorprese.

CoopVoce EVO 250: tutto incluso, nessun aumento e attivazione semplice

Con questa offerta ti porti a casa 250 giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti. Insomma, hai tutto quello che serve per navigare, chattare, chiamare chi vuoi senza dover controllare ogni due minuti il contatore dei consumi. L’offerta si rinnova lo stesso giorno ogni mese e, cosa non da poco, CoopVoce non ha mai aumentato i prezzi ai propri clienti dal 2007. Una rarità nel mondo della telefonia.

L’attivazione è facilissima: puoi richiedere la SIM online e fartela spedire comodamente a casa (con spedizione inclusa) oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. Il costo di attivazione è di 10 euro, sia che tu scelga la spedizione che il ritiro in negozio. E se sei già cliente CoopVoce? Nessun problema: puoi passare a EVO 250 con una tantum di 9,90 euro.

Ci sono anche dei bonus interessanti. Per esempio, puoi usare i tuoi Punti Coop come ricarica telefonica grazie al servizio “Autoricarica con la spesa” – un modo intelligente per risparmiare ancora di più, semplicemente facendo la spesa come sempre. E poi, le SIM spedite a casa sono ecoSIM, fatte con plastica riciclata da vecchi frigoriferi. Un piccolo gesto, ma significativo.

La rete? Copertura garantita al 99,8%, tecnologia 4G, servizio VoLTE per chiamate in alta definizione e possibilità di usare il telefono come hotspot gratuito. E per qualsiasi dubbio, c’è l’assistenza clienti attiva 24/7, anche via chat e app.

Insomma, EVO 250 è un’offerta concreta, trasparente e sostenibile. Non ha fronzoli, ma ha tutto quello che serve per restare connessi bene, ovunque e sempre allo stesso prezzo. Se stai cercando una nuova SIM o vuoi semplicemente cambiare operatore senza stress, questa è una di quelle occasioni da prendere seriamente in considerazione.