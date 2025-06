Carrier Deck, il gioco ideale per sentirsi come in Top Gun

Se guardando Top Gun avete provare l’irrefrenabile desiderio di essere al comando del ponte di volo di una portaerei, Carrier Deck è il titolo che fa per voi. Disponibile per console e PC, il gioco consente di prendere il controllo di una portaerei nucleare di classe Nimitz, la USS Ronald Regan (CVN-76), e gestire tutte le operazioni di lancio e atterraggio.

Carrier Deck si configura come un gestionale a tempo in cui precisione, attenzione e velocità saranno fattori chiave per la riuscita delle missioni. Ricoprendo il ruolo di un Air Officer, il giocatore dovrà organizzare in autonomia tutti gli aspetti operativi che riguardano i velivoli.

In base alle missioni attive, sarà necessario scegliere con cura i singoli mezzi e allestirli con in giusto equipaggiamento. I velivoli andranno riforniti e spostati nelle zone di competenza, organizzando il ponte di volo per le partenze e gli atterraggi.

Inoltre, bisognerà tenere conto che potrebbero esserci più missioni attive contemporaneamente; quindi, il ponte della portaerei sarà piuttosto affollato. In caso di incidenti, bisognerà gestire le emergenze al fine di limitare i possibili danni.

Carrier Deck vi permetterà di gestire il ponte di volo di una portaerei avendo ogni dettaglio sotto controllo

Un fattore chiave per la riuscita delle operazioni sarà quello di lavorare velocemente e assicurare che tutto si svolga in perfetto orario per aumentare le possibilità di successo. Ogni minimo errore potrebbe provocare danni alla nave o agli aeromobili, pregiudicando la riuscita delle missioni.

Gli appassionati dell’aviazione militare saranno contenti di scoprire che in Carrier Deck saranno presenti alcuni dei modelli più iconici di sempre. Sarà possibile gestire gli F18 Hornet e Super Hornet, Chinook e S3 Viking. La campagna principale si snoderà attraverso gli oceani di tutto il mondo mentre, per tutti coloro che volessero divertirsi senza impegno, è presente la modalità Skirmish per una sfida veloce.

Carrier Deck è disponibile per PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch mentre su PC è stato già rilasciato e accolto con favore dalla community Steam.