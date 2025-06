Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Watch8: ecco i colori e le memorie in arrivo

Samsung si prepara al prossimo Galaxy Unpacked, l’evento estivo che, come da tradizione, svelerà i nuovi pieghvoli e una serie di accessori smart. Secondo le informazioni condivise da Roland Quandt su WinFuture.de, e ottenute da documenti riservati forniti da Samsung ad alcuni operatori mobili, iniziano a delinearsi con precisione colori e configurazioni di memoria dei dispositivi attesi, tra cui Galaxy Z Flip7, Z Fold7 e la nuova serie Galaxy Watch8.

Galaxy Z Flip7 FE: minimalismo e accessibilità

Il modello più economico sarà il nuovo Galaxy Z Flip7 FE, una Fan Edition pensata per rendere più accessibile la tecnologia pieghevole. Arriverà in due tagli di memoria: 128 GB e 256 GB, con una strategia chiara di contenimento costi. Anche sul piano estetico, la scelta sarà essenziale: solo bianco o nero. Una selezione limitata, probabilmente per semplificare la produzione e rendere il dispositivo più competitivo sul mercato.

Galaxy Z Flip7 e Fold7: più varianti e più stile

Il Galaxy Z Flip7 standard sarà disponibile con 256 GB o 512 GB di archiviazione, offrendo più spazio rispetto alla Fan Edition. Le colorazioni saranno più ricercate, con il ritorno del classico nero, affiancato da un blu acceso e dalla tonalità chiamata Coral Red, già emersa in precedenti rumor e ora confermata.

Per il Galaxy Z Fold7, la palette cromatica rimarrà su tonalità più sobrie, in linea con il posizionamento del dispositivo: nero, silver e una nuova sfumatura definita Blue Shadow. Non è chiaro se quest’ultimo sia lo stesso blu del Flip. Al momento, non sono emerse indicazioni precise sulle configurazioni di memoria del Fold7, ma è plausibile attendersi almeno due tagli, come da tradizione.

Galaxy Watch8: due modelli, stili diversi

Anche sul fronte wearable, Samsung ha in programma più varianti. Il Galaxy Watch8 Classic arriverà in bianco o nero, mentre il Galaxy Watch8 standard sarà disponibile in Graphite Grey o silver, con cassa da 40 o 44 mm. Nulla di certo, invece, sul conto del più atteso Galaxy Watch Ultra, per il quale Quandt non ha ricevuto informazioni dettagliate.

In attesa della conferma ufficiale durante l’evento Unpacked di luglio, le indiscrezioni delineano una gamma coerente con le strategie Samsung: più opzioni per chi cerca stile, ma anche varianti essenziali per chi punta alla sostanza.