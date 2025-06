Samsung Galaxy Fit 3 in regalo su Amazon: costa solo 39€

Lo sport e l’attività fisica fanno parte della vostra routine? Volete avere sempre a portata di mano un dispositivo semplice da utilizzare ed efficiente per poter portare a termine sessioni di fitness tenendo sotto controllo tantissimi parametri? La soluzione perfetta oggi può essere il fitness band Samsung Galaxy Fit 3 che si contraddistingue grazie a un display AMOLED rettangolare da 1,6″.

Quest’ultimo si trasforma dunque in un compagno perfetto per il fitness dato che offre una facile visualizzazione per una navigazione senza sforzo in qualsiasi momento.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Samsung Galaxy Fit3 a prezzo incredibile

Perché scegliere questo fitness band marchiato Samsung? La risposta è semplice! Arriva sul mercato per aiutare gli utenti a monitorare il proprio stile di vita in qualsiasi momento. Tante le funzionalità che vengono messe a disposizione, tra cui il controllo della musica, possibilità di navigare senza problemi con gesti intuitivi e di controllare le notifiche.

I punti di forza di questo fitness band non solo solamente questi dato che dispone dell’activity tracker per oltre 100 allenamenti. Il rilevamento è automatico e consente di ottenere informazioni importanti non solamente sul sonno ma anche sui livelli di ossigeno nel sangue.

Oltre a ciò, l’esperienza viene anche ottimizzata grazie alla presenza di una batteria che con una singola ricarica è in grado di offrire un’autonomia fino a 13 giorni. Inoltre, con soli 30 minuti si riesce a ottenere un’autonomia fino al 65%.

Non perdete ancora altro tempo se volete approfittare dell’offerta messa a disposizione da Amazon. Oggi il fitness band Samsung Galaxy Fit 3 costa solamente 39 euro anziché 54,90 grazie a uno sconto del 29% sul prezzo di listino. Incluso nella confezione, insieme al Samsung Galaxy Fit 3, il costruttore mette a disposizione anche un cavo di ricarica e il manuale.