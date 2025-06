Labubu, frodi online: criminali sfruttano le ultime tendenze

In un periodo tratteggiato da una crescita esponenziale del collezionismo digitale, soprattutto di articoli che diventano virali sul web, le bambole Labubu stanno spopolando. Questi peluche collezionabili sono tra le ultime mode del momento e la loro diffusione ha dato nuove idee ai cybercriminali per truffare gli utenti.

Secondo Kaspersky, la popolarità delle Lababu sta portando alla proliferazione di nuovi siti fraudolenti ideati per rubare dati sensibili ai potenziali acquirenti. I truffatori stanno approfittando del successo di questo trend per creare finti negozi in rete con il solo scopo di acquisire i dati immessi dagli utenti per l’acquisto. Da circa un anno il prezzo dei modelli più rari delle bambole ha raggiunto fino ai 3,000 dollari, anche grazie alla spinta data da star internazionali come Rihanna, Dua Lipa o Lisa delle Blackpink che le hanno sfoggiate in pubblico. Le tecniche utilizzate per attrarre utenti non sono nulla di nuovo, anzi, come confermato da Kaspersky sono tecniche di phishing ormai risapute e consolidate. Tuttavia, i truffatori fanno leva sulla componente emotiva.

Labubu: le bambole sempre più popolari ma anche al centro di nuove truffe online

Gli indirizzi web illegittimi progettati per simulare i negozi dei Labubu sono spesso imitazioni credibili del sito ufficiale di Pop Mart. Sono accessibili anche in diverse lingue, dal portoghese, allo spagnolo, al francese e così via. Le descrizioni dei prodotti fake presenti su questi siti cercano di generare interesse spingendo soprattutto su didascalie accurate con la scritta “edizione limitata” o “esclusive”. “Stiamo osservando una rapida diffusione di siti fraudolenti che fanno leva sulla moda delle Labubu per colpire soprattutto le persone meno attente. La novità è che queste truffe ora si presentano in più lingue, segno di una strategia globale“, spiega Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky. “Raccomandiamo vivamente di acquistare le bambole solo da rivenditori verificati, come i canali ufficiali di Pop Mart, controllando con attenzione l’URL e diffidando dei siti che promettono sconti allettanti”.