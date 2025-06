Truffa in posta elettronica: il tentativo di phishing online che deruba gli utenti

Una truffa può arrivare agli utenti in svariati modi ma questa volta ha scelto quello più diretto per chi utilizza un computer o uno smartphone: una mail. Di truffe ce ne sono in realtà due siccome i messaggi segnalati dai nostri lettori sono stati un paio proprio in queste ore.

Truffa in corso: i messaggi che preoccupano gli utenti sono due

Se anche voi credete di essere tra gli utenti fortunati ad aver ricevuto dei mesi in omaggio con Netflix, sappiate che non è così. Ecco il messaggio che sta fregando migliaia di persone:

“Congratulazioni!

Sei stato selezionato per il nostro programma fedeltà

Ciao [NOME DELLA VITTIMA],

Il tuo indirizzo email è stato selezionato casualmente per ricevere 3 anni di Netflix gratuito. Ti chiediamo solo di verificare la tua identità entro 24 ore dalla ricezione di questa email.

Nome:

Email:

Codice riferimento:

591259

Programma Fedeltà Netflix

3 ANNI GRATIS

Accesso completo a tutti i contenuti Netflix per 3 anni senza costi

CONFERMA ORA

Nota importante:

Se i tuoi dati non vengono verificati entro 24 ore, questa offerta verrà automaticamente trasferita al prossimo vincitore.”

Purtroppo il problema è che tante persone ci credono anche perché i banner e le immagini utilizzate nel messaggio risultano reali e fedeli, a tal punto da fregare anche gli utenti più navigati in queste situazioni. Il consiglio è quello di non dare mai adito ai messaggi Netflix che finiscono nello spam, come è accaduto con questo testo.

C’è però anche un’altra truffa che si sta diffondendo con un messaggio totalmente diverso, ma sempre con lo stesso obiettivo. Ecco il testo completo:

“26 reclami ricevuti sul tuo account email

A: [MAIL DELLA VITTIMA]

Data: 03/06/2025

Reclami ricevuti da: outlook.com

Motivo: Invio di malware e virus

Negli ultimi 3 giorni sono state inviate migliaia di email di spam dal tuo indirizzo email. Abbiamo bisogno della tua dichiarazione per evitare che il tuo account venga eliminato entro i prossimi 3 giorni.

Ti consigliamo di installare un software antivirus. Abbiamo selezionato il migliore per te.

Scansiona per virus

Il pulsante non funziona? Clicca qui.

Il tuo sistema è infetto da (26) virus“