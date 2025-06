Google Foto

Google continua a potenziare le funzionalità di Foto, il servizio di archiviazione e gestione delle immagini, integrando una nuova funzione di riconoscimento testuale avanzato. Gli utenti possono ora cercare parole e frasi presenti all’interno delle immagini, grazie a un sistema OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) più preciso e veloce. La funzione è in fase di attivazione e dovrebbe essere disponibile a breve su scala globale.

Ricerca di testo all’interno delle immagini su Google Foto

La novità consiste nella possibilità di digitare un termine nella barra di ricerca e ottenere risultati tra le foto che contengono quel testo, visibile all’interno delle immagini stesse. Non si tratta di una novità assoluta, ma l’ultima implementazione migliora in modo evidente la precisione dell’analisi OCR e la rapidità nella restituzione dei risultati.

Ad esempio, digitando “bolletta” o “passaporto”, Google Foto mostrerà tutte le immagini in cui appaiono quelle parole, anche se si trovano su documenti cartacei o schermate fotografiche. Questo rende più semplice ritrovare file specifici senza dover scorrere manualmente la propria galleria.

La funzione è attiva sia su dispositivi Android che nella versione web di Google Foto. Gli utenti non devono installare aggiornamenti manuali: l’attivazione avviene lato server, e Google sta procedendo con un rilascio graduale in più regioni.

Il sistema OCR integrato in Google Foto è stato potenziato per riconoscere con maggiore precisione caratteri tipografici e scritte a mano, anche in condizioni non ottimali, come immagini sfocate, scarsa illuminazione o angoli inclinati. Inoltre, l’intelligenza artificiale è in grado di comprendere il contesto: una ricerca come “scadenza” può mostrare documenti in cui la parola compare in forma abbreviata o in combinazioni diverse.

La tecnologia OCR era già presente nel servizio, ma finora era utilizzabile principalmente tramite Google Lens, richiedendo l’apertura manuale di una foto. Ora, invece, l’analisi avviene in background, su tutto l’archivio, e i risultati compaiono direttamente nella ricerca. Secondo quanto riportato, il sistema è in grado di gestire più lingue e di distinguere tra testo rilevante e decorativo. Questo consente di evitare risultati inutili o non pertinenti.

Questa funzione può risultare particolarmente utile in diversi scenari quotidiani. Chi fotografa ricevute, appunti, scontrini, etichette o schermate informative può ora recuperarli velocemente digitando semplicemente una parola chiave. La novità riduce il tempo speso nella ricerca manuale e aumenta l’efficienza dell’organizzazione automatica.