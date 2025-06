TIM, ecco le nuove offerte dell’estate

Siamo ormai arrivati ai mesi dell’estate e i vari operatori telefonici italiani stanno aggiornando le proprie proposte. Tra questi, anche l’operatore telefonico TIM ha aggiornato le sue offerte di rete mobile. Sul sito ufficiale dell’operatore, in particolare, ci sono a disposizione degli utenti numerose proposte di rilievo, alcune di queste a basso costo e contenenti minuti e giga per navigare. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

TIM, ecco il nuovo catalogo di offerte mobile dell’operatore telefonico

Per questi mesi estivi sono disponibili numerose offerte di rete mobile dell’operatore telefonico TIM super interessanti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore aggiorna costantemente la sua proposta. Sul sito ufficiale dell’operatore, in particolare, c’è ad esempio disponibile una super offerta mobile dedicata alla portabilità. Questa offerta può variare in base all’operatore telefonico di provenienza dei nuovi clienti.

In generale, si parte da un prezzo di 9,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti avranno a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e include anche un grande bundle di giga per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore telefonico TIM. Questa offerta arriva poi ad includere anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

Un’altra offerta mobile di rilievo proposta dall’operatore è quella denominata TIM Young. Quest’ultima è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore con una età inferiore ai 30 anni. Nello specifico, il bundle messo a disposizione include ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati validi sempre per navigare con il 5G di TIM, minuti senza limiti per chiamare tutti i numeri e sempre fino a 200 sms verso tutti. L’offerta include poi un bonus acquisti Satispay di 20 euro. Il costo per il rinnovo è pari a 9,99 euro al mese. L’operatore sta poi proponendo l’attivazione e il primo mese gratuitamente.