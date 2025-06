MediaWorld: cresce la voglia di tecnologia con queste SUPER OFFERTE

Siete pronti a farvi travolgere dalla tecnologia in saldo? Ecco le nuove offerte MediaWorld Red Price, un turbine irresistibile di tecnologia. Tra smartphone da top di gamma, lavatrici smart e cuffie da audiofilo, la voglia di cliccare e mettere nel carrello sale alle stelle. MediaWorld vi tenta senza pietà con i suoi costi wow. Non c’è bisogno di cercare i device altrove, solo qui di trovano sconti bollenti e novità tutte da scoprire. Attenzione, perché questa volta i prezzi tagliati non sono solo su articoli “extra”, ma anche su oggetti utili ogni giorno: dallo schermo del pc alla lavatrice che tanto volevate.

Offerte MediaWorld EXTRA FOLLI: è il momento di cliccare

Per chi cerca la qualità audio, le Sony WH1000XM4 wireless con cancellazione attiva del rumore sono a 199 euro. Se siete più da Apple, gli AirPods Pro (2ª Gen) MagSafe USB-C fanno al caso vostro, ora da MediaWorld a 198,99 euro. Il divertimento entra in salotto con la Sony PS5 Disc Slim bianca che scende al costo di 449 euro. L’intrattenimento portatile invece si chiama Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 8+128GB, proposto da MediaWorld a 189 euro.

Per chi vive di produttività e stile, il Samsung Galaxy Book4 15.6 i5 con Intel Core I5 1355U e Iris Xe Graphics è il laptop perfetto a 599 euro. Lavatrice da 11 kg? La Samsung WW11DG6B85LKU3 classe A è a 579 euro. Le pulizie diventano poi facili con la Dyson V15 Detect Absolute, senza fili né sacco, a 549 euro. E se volete il massimo dallo smartphone, iPhone 16 Pro Max 256GB Titanio nero è in offerta a 1299 euro. Da MediaWorld c’è anche la stampante HP Envy 6120E Inkjet con HP+ a 69 euro, per una casa ancora più smart. Ultime, ma non per importanza, le Bose QuietComfort Ultra wireless in elegante nero a 355,99 euro. MediaWorld non scherza con queste promo e adesso è il vostro momento di cliccare e godervi il meglio del tech.