Expert lancia il Summer Black Friday: offerte HOT di cui approfittare ORA

Il Summer Black Friday di Expert è il pretesto che cercavate per buttarsi nello shopping tech più selvaggio, magari mentre vi godete un ghiacciolo sul balcone. Lo store ha deciso di ribaltare tutto e di trasformare l’inizio dell’estate in una corsa al prezzo più basso. Tenetevi forte, le promozioni sono roventi come l’asfalto a mezzogiorno. Expert ha deciso di tagliare i listini con la precisione di un ninja. Se state puntando a cambiare TV, comprare un nuovo notebook o rivoluzionare la cucina, adesso è il momento giusto per passare all’azione.

Prezzi fuori controllo e tecnologia da urlo solo da Expert

Con il Redmi Note 14 Pro 5G Midnight Black, 8GB RAM e 256GB ROM, a 299,90 euro, Expert serve velocità e memoria a prezzo imbattibile. Il TV LG QNED AI 55” serie QNED80 colpisce per colori intensi e design elegante, ora a 579 euro. Non da meno il Samsung QLED 55″ Smart TV 4K, con processore Quantum 4K, disponibile a soli 599 euro. Per una casa sempre splendente c’è la Dyson V10 Absolute che aspira tutto al volo e costa da Expert appena 349 euro. Se il frigorifero ha visto giorni migliori, arriva in soccorso il Samsung doppia porta EcoFlex AI classe E, moderno e spazioso, a 499 euro.

Tra gli elettrodomestici da non farsi scappare c’è la lavatrice Whirlpool FFB R9629 BSV IT, 9 kg e 1200 giri/min, ora da Expert a 399 euro. Il caffè diventerà un rituale grazie alla De’Longhi Magnifica Start Milk in promo a 399 euro. Chi lavora o studia può scegliere poi tra due versioni dell’HP Notebook 15.6” Windows 11, una a 399 euro, l’altra più accessoriata a 509 euro. Chiude in bellezza la BigBen base magnetica per PS5 Slim con 3 porte USB-A, pratica e compatta, da Expert a 29,90 euro. Tutti questi device vi aspettano da Expert, online e in negozio.