WhatsApp: la nuova truffa che sta colpendo gli italiani è letale

A quanto pare d’ora in avanti non si potrà stare tranquilli nemmeno mentre si utilizza WhatsApp, o quantomeno non si potrà abbassare la guardia, da diverso tempo infatti i truffatori hanno iniziato ad utilizzare la nota piattaforma di messaggistica a fini fraudolenti, i truffatori infatti hanno capito che utilizzare WhatsApp aumenta in maniera importante le possibilità di avere successo per quanto riguarda le loro truffe. Ecco dunque che grosse campagne di truffa nazionale internazionale hanno avuto luogo colpendo tantissimi utenti tra i quali anche quelli italiani.

Qui in Italia, dunque le truffe su WhatsApp non hanno tardato ad arrivare e anzi stanno continuando a colpire incessantemente, recentemente un nuovo tipo di truffa è entrato in circolazione e sta martoriando tutti i consumatori, questa nuova truffa non solamente sfrutta WhatsApp ma utilizza anche le videochiamate presenti all’interno dell’applicazione, queste ultime, paradossalmente risultano essere ancora più efficaci per truffare la gente, scopriamo come funziona questo meccanismo.

La truffa che vi svuota il conto in banca

La truffa in questione si palesa alla vittima come un semplice messaggio inviato dai truffatori, i quali si spacciano per la banca dell’utente, con questo messaggio avvisano di dover recapitare immediatamente una comunicazione di natura urgente alla persona contattata e in tal modo le fanno abbassare la guardia, convincendola ad avviare una video chiamata a per ragioni di sicurezza, durante questa video chiamata poi convinceranno la vittima ad attivare la condivisione schermo per poi farle effettuare il login all’interno del proprio profilo Internet banking, ciò ovviamente consentirà ai truffatori di registrare le credenziali di accesso per poi svuotare il conto in banca in un secondo momento.

Se dovesse essere contattati nel medesimo modo, non esitate a non rispondere e bloccare immediatamente chi vi scrive, in questo modo non correrete pericoli, avere un occhio scettico è importantissimo all’interno di queste dinamiche.