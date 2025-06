WhatsApp: ci sono tre applicazioni nascoste che dovete scoprire, vi cambieranno la vita

Scegliere di utilizzare WhatsApp è stata una soluzione condivisa da tanti utenti ormai diversi anni fa, fino ad arrivare oggi ad avere questa piattaforma come punto fermo durante ogni giornata. Non ci sono dubbi sul fatto che usare WhatsApp sia fondamentale per svariate tipologie di motivazioni, anche per quelle che riguardano il lavoro.

Più funzioni sono state diramate al pubblico col passare del tempo, rendendo l’applicazione sempre più interessante sotto vari punti di vista. Sotto altri aspetti a WhatsApp è toccato combattere contro delle vere e proprie problematiche pericolose, come quella riguardante lo spionaggio. Da tempo ormai non è più possibile spiare le persone e conoscere le loro conversazioni, anche se qualcuno avrebbe trovato un metodo alternativo meno invasivo. Insieme a questo ci sono altre due funzionalità molto importanti che probabilmente potrebbero rappresentare una novità per molti.

WhatsApp: scopri queste tre funzionalità e cambia il tuo modo di rapportarti al mondo della messaggistica

La prima funzione che tante persone hanno cominciato ad utilizzare ormai diversi mesi fa è disponibile grazie Whats Tracker. Stiamo parlando di un’applicazione di terze parti che garantisce al pubblico l’opportunità di conoscere il momento esatto in cui il partner ho un altro utente scelto decide di entrare in WhatsApp. Arriva in quel caso una notifica istantanea, con la stessa cosa che avviene anche quando il contatto spiato decide di uscire. È tutto molto semplice in quanto basterà solo scegliere dalla rubrica il numero da monitorare.

L’altra funzionalità invece garantisce la possibilità di non figurare mai online ma anche di non aggiornare l’ultimo accesso: l’applicazione in questione si chiama Unseen. Intercetterà ogni messaggio per farlo leggere all’utente in questione senza che questo apra WhatsApp.

Per finire invece ecco WAMR, applicazione famosissima che garantisce l’opportunità di recuperare tutti i messaggi cancellati ma solo se questo è accaduto dopo l’installazione di questa piattaforma di terze parti.