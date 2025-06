The Witcher 4: salto di qualità con Unreal Engine 5.6

Dopo il primo annuncio ufficiale durante i The Game Awards 2024, The Witcher 4 torna sotto i riflettori. Ciò in occasione dello State of Unreal 2025, evento annuale dedicato al motore grafico Unreal Engine. Il keynote ha visto come principale attrazione proprio il nuovo titolo in lavorazione presso CD Projekt RED. Quest’ultimo, infatti, si candida a diventare una vetrina tecnologica per Unreal Engine 5.6. La demo mostrata ha come protagonista Ciri, già nota ai fan della saga. Nel filmato, la vediamo esplorare fitte aree boschive a cavallo, attraversando paesaggi mozzafiato. Alla fine raggiunge un mercato chiamato Valdrest, ricco di dettagli che suggerisce un’ambientazione viva e dinamica.

Le novità offerte per The Witcher 4

Uno degli elementi più sorprendenti della dimostrazione è il livello di realismo raggiunto nelle animazioni. Ciò specialmente per il cavallo di Ciri. Epic Games ha sottolineato come sia stato adottato un sistema di animazioni muscolari avanzato. Capace di simulare con straordinaria precisione ogni movimento del destriero. Il risultato? Una perfetta armonia tra cavaliere e animale, con movimenti fluidi e coerenti che migliorano l’esperienza di gioco.

La potenza di Unreal Engine 5.6 si fa notare anche nella gestione dell’open world. Ciò grazie ad una vegetazione densissima e dinamica. Un dettaglio che lascia tutti a bocca aperta è che la demo mostrata gira su una PlayStation 5 standard. Nonostante ciò mantiene una fluidità di 60 frame al secondo. Un’impresa non da poco, se si considera la complessità delle scene mostrate.

L’arrivo del gioco è previsto non prima del 2027. Dunque, è necessario attendere ancora un po’ prima di poter scoprire ulteriori dettagli. Nel frattempo, gli appassionati sono in hype sulle prossime avventure per l’universo di The Witcher. Ciò che è chiaro è che la saga è ormai pronta a tornare e promette di farlo in grande stile. Non resta che attendere i prossimi sviluppi sul nuovo titolo in arrivo.