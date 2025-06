Esselunga MAXI PROMO: l’offerta smartphone che non ti aspetti

Ammettilo, stavi già cercando una scusa credibile per infilarti da Esselunga. Magari per “due cose al volo”, ma intanto dai un occhio ai volantini e BOOM! L’occasione che aspettavi. Stavolta però non è la solita offerta su biscotti o tonno in scatola. No no, stavolta Esselunga fa sul serio e tira fuori una di quelle promo tech che fanno saltare la spesa settimanale per passare direttamente alla corsia elettronica. Il tuo smartphone fa fatica anche a ricevere messaggi vocali? Scrolla come se avesse 97 anni e tu 3 dita rotte? Questo è il momento buono per cambiarlo, ma davvero. C’è una promo che sembra uscita da un film, ma è tutta vera. E sì, ci sono scadenze e pure gente pronta a svuotare gli scaffali.

Offerta Esselunga: smartphone Samsung ad un prezzo bassissimo

Fino all’11 giugno, in tutti i negozi Esselunga, trovi il Samsung Galaxy A16 al prezzo shock di 129 euro. Non è uno scherzo. Un dispositivo solido, elegante, e con una scheda tecnica che fa impallidire molti concorrenti online. Display da 6,7 pollici, grande, nitido e luminoso: perfetto per video, social e serie TV. Batteria da 5.000 mAh, instancabile e affidabile. Processore Octa-Core, reattivo anche sotto stress. Multitasking? Tranquillo, ci pensa la RAM da 4 GB. Tutto gira liscio, senza intoppi.

Tripla fotocamera posteriore da 50 + 5 + 2 MP: qualità alta in ogni scatto. Davanti, selfie cam da 13 MP che non perdona ma restituisce volti reali e dettagli nitidi. Lettore d’impronte comodo, rapido, preciso. E le dimensioni? Solo 16,4 x 7,9 x 0,8 cm: sta ovunque, senza ballare in tasca. Ma occhio alle date: dopo l’11 giugno questa occasione sparisce. Chi ci pensa troppo finisce con lo smartphone mezzo rotto e tanti rimpianti. Esselunga te l’ha servita su un piatto d’argento. Vai qui sul sito e scopri come averlo.