Samsung e la lotta ai furti di smartphone nel Regno Unito

Samsung ha lanciato una nuova iniziativa. Infatti l’azienda è decisa ad abbattere il fenomeno sempre più diffuso dei furti di smartphone nel Regno Unito. La multinazionale coreana ha stretto una collaborazione con il Ministero dell’Interno britannico per sensibilizzare milioni di utenti Galaxy sull’importanza di attivare le funzionalità antifurto più recenti. Queste sono state introdotte con l’aggiornamento One UI 7. La campagna punta a raggiungere oltre 40 milioni di utenti solo nella settimana in corso. E si sviluppa su più fronti. Oltre ai messaggi diffusi tramite l’app Samsung Members e i canali ufficiali, la comunicazione coinvolge anche la pubblicità offline nelle principali stazioni e nelle aree metropolitane di Londra. Inclusi spazi pubblicitari importanti come Samsung Piccadilly Lights.

Le funzioni di Samsung antirapina per proteggere dati e identità

Il nucleo di questa strategia è la suite Theft Protection. È stata pensata per migliorare significativamente la sicurezza dei dispositivi Galaxy in caso di furto. O in caso di tentativi di accesso non autorizzato.

Tra le novità più interessanti, vi sono il blocco immediato dello schermo in presenza di movimenti sospetti, come uno scippo, e il blocco automatico del telefono se rimane offline per troppo tempo. La possibilità di bloccare il dispositivo da remoto, anche dopo il furto, tramite una verifica rapida, consente un controllo efficace da parte dell’utente.

La One UI 7 introduce inoltre specifiche misure antirapina, pensate per affrontare scenari in cui i dati biometrici o le credenziali di accesso possano essere compromessi. Se l’utente si trova in un luogo non riconosciuto, l’autenticazione biometrica diventa obbligatoria per modificare le impostazioni di sicurezza.

Un’altra funzione di rilievo è il “ritardo di sicurezza”. Nel caso qualcuno tenti di registrare un nuovo volto o impronta digitale, si attiva una finestra di un’ora durante la quale è possibile bloccare il dispositivo da un secondo apparecchio connesso. Questa precauzione garantisce un tempo prezioso per intervenire e fermare l’accesso non autorizzato.

Al momento, queste funzionalità sono già disponibili per la serie Galaxy S25 e stanno arrivando progressivamente su altri modelli, come Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6, S23 e S22. Samsung sottolinea che questo aggiornamento proseguirà per tutto l’anno, rafforzando la sicurezza dell’intero ecosistema Galaxy. Annika Bizon, vicepresidente di Samsung UK & Ireland, ha ricordato come l’impegno nel contrastare i furti di smartphone sia una priorità costante. La collaborazione con le autorità, l’aggiornamento continuo della piattaforma Knox e una comunicazione trasparente con gli utenti rappresentano le basi di una strategia solida e in evoluzione.

Samsung esorta tutti i possessori di dispositivi Galaxy a installare la One UI 7 e attivare le nuove protezioni per salvaguardare dati e privacy.