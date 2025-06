Copertina lenovo

Dopo settimane di utilizzo intenso, posso dirlo con convinzione: il Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition è uno di quei dispositivi che ti fanno rivedere cosa significa davvero lavorare in mobilità. Non è solo un bel laptop: è una macchina concreta, elegante e progettata con intelligenza, capace di accompagnarti con disinvoltura dalle call mattutine ai momenti di svago serali.

Design

La prima cosa che mi ha colpito è stata la costruzione. Il telaio in alluminio è solido, leggero, rifinito con cura. L’estetica è moderna ma sobria, con linee nette e colori tenui che comunicano professionalità. Sta benissimo su una scrivania di legno, su un tavolo di coworking o in uno zaino compatto. È spesso poco più di un centimetro e pesa meno di 1,5 kg, quindi si porta ovunque senza mai dare fastidio. E il nome “Slim” non è messo lì a caso.

Display

Il vero protagonista è il display da 15,3 pollici, risoluzione 2880 x 1800 e refresh rate da 120 Hz. Semplicemente: è uno dei migliori schermi che abbia mai provato su un laptop di questa fascia. I neri sono profondi, i colori sono saturi ma mai eccessivi, e la definizione è perfetta per lavorare su testi, immagini o anche solo per rilassarsi guardando una serie. Inoltre, il formato è comodo: abbastanza largo per lavorare su due finestre, abbastanza alto per evitare scrolling continui.

Prestazioni

Il modello che ho testato monta un Intel Core Ultra 7 256V, supportato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di SSD NVMe. E devo ammettere che non l’ho mai visto vacillare. Tutto gira veloce: Chrome con 30 tab aperti, Photoshop, Premiere per qualche montaggio leggero, e soprattutto le applicazioni da ufficio e gestione documenti. Non ho avuto freeze, non ho avuto lag, e le ventole — quando si attivano — restano silenziose e non fastidiose. È una macchina che regge bene anche carichi prolungati, il che lo rende ideale per chi — come me — lavora spesso fuori casa ma ha bisogno di una potenza stabile.

Autonomia e porte

La batteria da 70 Wh si è rivelata una delle migliori sorprese. Con uso misto (mail, browser, un po’ di editing, un’ora di Netflix), ho superato tranquillamente le 9 ore. Non male per un laptop OLED ad alte prestazioni.

Il caricatore USB-C da 65W incluso è compatto, e in poco più di un’ora riporta il laptop vicino al 100%. Ottima anche la dotazione di porte: 2 Thunderbolt 4, una USB-A, HDMI full size, jack audio e lettore microSD. Tradotto: non ti serve un adattatore per sopravvivere in ufficio.

Funzioni smart

Uno degli aspetti più interessanti è l’integrazione dell’Aura AI, un set di funzionalità che, a sorpresa, si è rivelato utile. Dal riconoscimento facciale rapido all’Aura Smart Share, che permette il passaggio file fra dispositivi Lenovo con una semplicità disarmante, tutto è fluido e pensato bene. C’è anche una modalità benessere che regola la luce dello schermo in base all’ambiente e ti avvisa se hai posture sbagliate o stai troppo al pc — piccolezze, ma utili nel lungo periodo.

Prezzo e conclusioni

Il Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition ha un prezzo di listino intorno ai 1.599 euro (o 1299 euro), ma a mio parere li vale tutti. Perché non si limita a essere un laptop potente: è un dispositivo che ti accompagna davvero nel lavoro quotidiano, migliorando la qualità dell’esperienza grazie a scelte intelligenti.

Design elegante, prestazioni stabili, schermo OLED, lunga autonomia, connettività completa e funzionalità smart. Non gli manca niente, e in un mondo di laptop sempre più simili, questo si distingue.