Google sta sperimentando una nuova interfaccia per l’input vocale su Android, che introduce un indicatore visivo dinamico durante l’interazione con l’assistente in modalità AI. Il test è stato avvistato da alcuni utenti che utilizzano l’ultima beta di Gboard e Android 15, e prevede l’uso di un indicatore colorato animato in tempo reale durante la registrazione vocale.

L’indicatore vocale arriva su Android 15

La nuova interfaccia fa parte delle novità in arrivo con Android 16, e appare durante l’utilizzo della digitazione vocale tramite Gboard, attivata tenendo premuta l’icona del microfono sulla tastiera. A differenza dell’indicatore classico, ora compare un effetto luminoso colorato attorno al bordo del display, che si anima in base alla voce dell’utente, suggerendo l’elaborazione in tempo reale dei comandi vocali tramite modelli di intelligenza artificiale.

L’animazione colorata non ha solo una funzione estetica, ma sembra voler aumentare la consapevolezza dell’utente rispetto all’attività in corso. L’indicatore cambia in risposta ai toni vocali, rafforzando l’idea che il sistema stia effettivamente ascoltando e comprendendo. È una soluzione simile a quanto già visto in Pixel Call Assist, dove elementi visivi accompagnano le funzioni AI integrate nelle chiamate.

La presenza dell’indicatore sembra essere limitata alla modalità AI Mode, attualmente disponibile solo su dispositivi Pixel compatibili con le funzionalità Copilot e AI locali. Questo suggerisce che la novità sia pensata per accompagnare una futura integrazione più profonda dell’intelligenza artificiale nel sistema operativo, distinguendo chiaramente le interazioni tradizionali da quelle AI-based.

L’introduzione dell’indicatore vocale dinamico potrebbe essere legata a Gemini, il nuovo assistente vocale basato su AI generativa che Google sta testando sui suoi Pixel. Il nuovo indicatore potrebbe rappresentare il primo segnale visivo distintivo per separare le interazioni con l’assistente classico da quelle con il nuovo assistente AI conversazionale, atteso al debutto nei prossimi mesi.

Come spesso accade con le novità di sistema, anche l’indicatore per l’input vocale AI Mode viene attivato da Google lato server. Questo significa che non è disponibile per tutti gli utenti, nemmeno se in possesso della versione più aggiornata di Gboard o Android 15 Beta. L’abilitazione sembra legata a una combinazione di hardware compatibile, build software aggiornata e impostazioni del sistema AI locale.

Al momento Google non ha fornito dettagli ufficiali sull’indicatore vocale dinamico, né ha chiarito se la funzione sarà estesa a tutti i dispositivi con Android 15 o resterà una prerogativa dei dispositivi Pixel AI-first. Tuttavia, la direzione presa appare chiara: rendere l’interazione vocale più visibile, consapevole e integrata con i futuri strumenti di intelligenza artificiale del sistema operativo.