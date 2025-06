WhatsApp: i risparmi degli utenti rubati con un messaggio

Al giorno d’oggi, avere a disposizione un account WhatsApp e la base di ogni utente connesso al mondo del web, la nota piattaforma di messaggistica istantanea infatti consente a chiunque di rimanere in contatto con i proprietari e dà potenzialmente accesso ad una rubrica di utenti davvero sconfinata, questo dettaglio ha reso WhatsApp famoso ma purtroppo l’ha reso anche decisamente interessante agli occhi dei truffatori, questi ultimi infatti da diverso tempo hanno iniziato ad utilizzare la nota piattaforma di messaggistica per diffondere nella community truffe decisamente pericolose in grado di svuotare il conto corrente dei malcapitati, questo poiché ovviamente aumentare il numero di contatti attaccati aumenta in modo indiretto anche le probabilità di successo.

L’obiettivo dei truffatori rimane bene o male sempre il medesimo, riuscire a sottrarre informazioni sensibili alle vittime da poi utilizzare in un secondo momento per derubarle, la refurtiva preferita sono i codici di accesso bancari per penetrare nei conti correnti, in tal modo ovviamente i truffatori possono svuotare i conti in banca delle vittime e arricchirsi.

La nuova truffa esplosa su WhatsApp qui in Italia sfrutta proprio questi principi e addirittura utilizza le videochiamate disponibili su WhatsApp, diamo un’occhiata a come funziona in modo da poterci difendere adeguatamente.

Truffa svuota conto corrente

La truffa in questione e esordisce con un semplice messaggio che arriva da un utente che si finge la vostra banca di riferimento, con questa falsa identità il truffatore vi avvisa della necessità di consegnarvi un messaggio davvero molto urgente che però può essere recapitato solo attraverso una video chiamata, così facendo induce la vittima ad accettare queste istruzioni e ad avviare la chiamata poco prima citata e poi a fargli attivare la condivisione schermo, in un secondo momento poi il truffatore convince la vittima ad effettuare il login all’interno della propria pagina Internet banking, sarà proprio in questo momento che le credenziali di accesso verranno registrate e trafugate per poi essere utilizzate in un secondo momento per svuotare il conto corrente della vittima.