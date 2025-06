Sonic Blitz: nuovo gioco di carte mobile in arrivo

SEGA ha finalmente svelato il suo nuovo progetto. Si tratta di Sonic Blitz, un gioco di carte collezionabili sviluppato appositamente per dispositivi mobili. Il titolo, nato dalla collaborazione con Rovio, lo studio dietro il successo planetario Angry Birds, si presenta come un’esperienza pensata per partite lampo ambientate nel coloratissimo universo di Sonic. Al momento, il progetto è in fase di soft launch nelle Filippine. Qui è in corso una fase di test tecnico utile a raccogliere feedback e ottimizzare l’esperienza di gioco.

Sonic Blitz: ecco i dettagli sul nuovo gioco di carte

Il progetto punta tutto sulla velocità e sull’immediatezza. Le partite, progettate per concludersi in pochi minuti, offrono un gameplay rapido e adrenalinico. Perfetto per chi desidera godersi una sfida veloce durante una pausa o mentre è in movimento. Il centro del gioco riguarda la costruzione di mazzi personalizzati. I giocatori potranno collezionare carte, potenziarle e usarle strategicamente. Ciò per sconfiggere i propri avversari in duelli uno contro uno ad alta intensità.

SEGA ha rivelato ancora pochi dettagli ufficiali. Eppure, le prime analisi condotte da dataminer che hanno esplorato i file del gioco hanno svelato un aspetto molto interessante. Si parla di un cast di personaggi incredibilmente ampio. Oltre ai volti noti della serie, il gioco includerà anche personaggi meno conosciuti e persino alcuni mai visti prima in un videogioco. Tra le figure trapelate ci sono The Conductor, Modern Mighty, Lanolin e Bean, nomi che hanno fatto rapidamente il giro del web accendendo l’interesse dei fan più affezionati.

Nel frattempo, SEGA e Rovio hanno comunicato l’intenzione di monitorare attentamente le performance del gioco durante tale fase iniziale. L’obiettivo è apportare miglioramenti continui e assicurarsi che Sonic Blitz sia il più rifinito possibile al momento del lancio globale. Anche se non è stata ancora annunciata una data ufficiale per la pubblicazione definitiva, l’hype all’interno della community è già molto alto.