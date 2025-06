Radeon RX 9060 XT: ecco cosa dicono i primi benchmark

Recentemente la nota azienda . di rosso ha fatto parlare di sé dal momento che ha rilasciato sul mercato la tesissima scheda base di gamma Radeon RX 9060 XT da 16Gb di VRAM, una scheda dedicata alla fascia media del mercato che punta a competere direttamente con le soluzioni base di gamma di Nvidia RTX 5060 e 5060 Ti.

Nemmeno il tempo di arrivare che un utente per sbaglio ha violato L’embargo che impediva di diffondere informazioni sulla scheda grafica e dunque su YouTube ha diffuso dei test indipendenti all’interno dei quali ha attestato la scheda video su diversi videogiochi in modo da offrire una panoramica più realistica e coerente delle prestazioni rispetto a quelle dichiarate da AMD, diamo un’occhiata più attenta per capire dove si posiziona la scheda grafica in questione.

Un perfetto anello di congiunzione

La scheda grafica in questione in base ai test emersi si posiziona perfettamente a metà tra le due soluzioni dell’azienda concorrente tinta di verde descritte sopra, la scheda infatti nella sua variante da 16 GB riesce a garantire prestazioni alquanto variabili, ma allo stesso tempo sempre perfettamente nel range descritto dalle due controparti tinte di verde.

Ovviamente all’interno di questo contesto, però dovete prendere in considerazione soprattutto la questione legata al prezzo, innanzitutto se volete giocare senza troppi compromessi, ma allo stesso tempo su display basati sul full HD, la variante da 16 GB è quella da prendere più in considerazione dal momento che elimina il collo di bottiglia di cui soffrono le varianti da 8 GB, nello specifico la RX 9060 XT 16 GB costa 349 dollari mentre la RTX 5060, che esiste solo da 8 GB costa 299 dollari, mentre la 5060 Ti richiede 379 dollari per la 8 GB e 429 per la 16 GB.

Di conseguenza pare chiaro che apprezzo di listino converrebbe dotarsi dell’ultima soluzione prodotta da AMD, dunque, volo primario all’interno di questa gara, lo giocheranno anche i rincari o comunque il prezzo del dettaglio che i vari rivenditori offriranno alla clientela.