OnePlus 13s, svelato il design: ecco il nuovo top di serie compatto

Malgrado l’assenza di una presentazione vera e propria, OnePlus ha rotto il silenzio e ha deciso di offrire al pubblico un primo sguardo concreto al nuovo OnePlus13s. Lo ha fatto pubblicando un teaser ufficiale sul suo profilo X, nel quale viene mostrata la parte frontale dello smartphone. Un dettaglio che finora era rimasto nascosto, persino nei leak più accurati. Il breve video, oltre al design, mette in evidenza tre concetti chiave. Ovvero forza, statura e potenza. Tre parole che sembrano racchiudere l’identità del dispositivo, pensato per un pubblico esigente ma legato al formato compatto.

OnePlus 13s: prestazioni elevate e autonomia record per lo smartphone che non vedremo in Europa

Il teaser ha confermato che il OnePlus 13s sarà destinato al solo mercato indiano. Nessuna apertura, al momento, verso una distribuzione internazionale. Una scelta che ha lasciato perplessi molti utenti, soprattutto in Europa. In cui il marchio aveva conquistato una solida base di appassionati. Nonostante questo limite geografico, il 13s si presenta comunque come un dispositivo ambizioso, in grado di tenere testa alla concorrenza più agguerrita grazie a una scheda tecnica avanzata. Il design minimalista, la cornice sottile e il retro in vetro rafforzano la sensazione di eleganza.

A rendere interessante il nuovo OnePlus non è solo l’aspetto. Il cuore del dispositivo è il nuovo chip Snapdragon 8 Elite a 3nm, garanzia di potenza e reattività. Il display AMOLED da 6,32”, completamente piatto e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, promettono un’esperienza visiva fluida e definita. L’autonomia è un altro suo punto forte. La batteria infatti da 6.200mAh, unita alla ricarica da 80W, dovrebbe garantire un’intera giornata d’uso senza difficoltà.

Sul versante fotografico, la casa ha optato per due sensori posteriori da 50MP, di cui uno con zoom ottico 2x. Una scelta che privilegia l’equilibrio generale del dispositivo, anche se potrebbe non soddisfare i più esigenti in ambito fotografico. La fotocamera frontale da 16MP resta invece nella media della categoria. Ottima invece la dotazione di memoria, con RAM LPDDR5X fino a 16GB e archiviazione UFS 4.0 fino a 1TB. Il sistema operativo sarà ColorOS 15, basato su Android15, con un’interfaccia fluida e aggiornata. Insomma, il OnePlus 13s si presenta come uno dei più interessanti top di serie compatti del momento. Peccato che molti non potranno acquistarlo.