MediaWorld regala DOPPIA tecnologia con il Galaxy S25: scoprite tutto

Su MediaWorld è tornata la promo che vi fa battere il cuore: comprate uno dei nuovissimi Galaxy S25 e ricevete un secondo device in regalo. Sì, esatto. Senza costi aggiuntivi. Basta registrare l’acquisto entro il 6 luglio e MediaWorld pensa al resto. Tutto dal vostro divano, con consegna comodissima a casa. Fino al 15 giugno, c’è il tempo per portarvi a casa uno smartphone top e ricevere un secondo prodotto utile e performante. Ma non tergiversate troppo. Le offerte MediaWorld non durano per sempre. Chi aspetta troppo, resta a guardare.

Tutti i Galaxy S25 in promo super da MediaWorld

Il Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Whitesilver vi attende ora da MediaWorld a 1729 euro. Elegante, resistente, ma soprattutto super potente. In regalo il praticissimo Galaxy Book4 i3, perfetto anche per lavorare. Volete compattezza senza rinunciare alla potenza? Il Galaxy S25 Edge 512GB è la scelta giusta. Colori brillanti, prestazioni veloci e incluso il leggero Galaxy Tab A9+. Cercate design? C’è il Galaxy S25+ 512GB Silver Shadow a 1229 euro, con in omaggio sempre il funzionale Galaxy Tab A9+.

Il best buy per rapporto qualità-prezzo? Il Galaxy S25 Ultra 256GB, nei colori Titanium Black, Silverblue o Gray, a 1199 euro. Anche qui vi portate a casa il versatile Galaxy Tab A9+. Per chi vuole il massimo in ogni situazione, il Galaxy S25 Ultra 512GB costa 1449 euro. In omaggio ancora una volta il veloce ed efficiente Galaxy Book4 i3. Tutti questi modelli fanno parte della nuova gamma S25 che trovate da MediaWorld, online o in negozio. I prodotti sono tanti, i regali pure. Ma attenzione, il tempo stringe. Correte su MediaWorld.it con questo link o passate in uno store fisico. Scegliete il vostro Galaxy preferito e godetevi il doppio della tecnologia.