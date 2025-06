iPhone 17: nuovi leaks annunciano il salto di qualità per la ricarica

A quanto pare con l’arrivo della prossima generazione di iPhone assisteremo ad un importante miglioramento dello standard di ricarica wireless e della potenza assorbita, i prossimi iPhone 17 infatti potrebbero supportare una ricarica wireless molto più veloce a 45 W, l’indiscrezione ci arriva in modo indiretto da un noto insider che ha intercettato la certificazione di due nuovi prodotti presso un ente taiwanese che riguarda la presenza di due caricabatterie MagSafe con potenza in uscita di 45W e supporto per il futuro standard Qi2.2.

Apple a lavoro

All’interno di questo database taiwanese sono citati due codici modello che riguardano per l’appunto due caricabatterie MagSafe che però si differenziano unicamente per la lunghezza del cavo di collegamento, da 1 m e da 2 m, per il resto i dispositivi sono identici e supportano per l’appunto la carica ad una potenza maggiore rispetto allo standard attuale che si ferma ad appena 15 W, si tratterebbe senza dubbio di un passo in avanti cospicuo al quale avrà sicuramente contribuito anche Apple, l’azienda che infatti si occupa di produrre e sviluppare questo standard di ricarica vede una partecipazione diretta di Apple ai progetti e ai lavori.

Tutto ciò tra l’altro si sposerebbe in maniera abbastanza coerente con il contesto legato ad iPhone 17 Air, quest’ultimo infatti secondo le indiscrezioni potrebbe avere una batteria poco capiente che comporterebbe la necessità di avere a disposizione un caricatore comodo da utilizzare in modo costante, il che richiama ad alta voce un caricatore wireless da tenere collegato al momento del bisogno, che tra l’altro secondo le voci di corridoio Apple starebbe sviluppando sottoforma il custodia da abbinare per l’appunto ad iPhone 17 Air, quindi tutti i tasselli del mosaico sembrerebbero incastrarsi perfettamente sebbene l’ultima parola aspetti per l’appunto ad Apple che toglierà ogni dubbio durante la presentazione dei nuovi iPhone che come al solito, dovrebbe essere durante il mese di settembre.