Gli utenti americani e tedeschi di Wear OS saranno presto protagonisti di una novità particolarmente utile. Secondo quanto dichiarato da Google sul suo blog personale, presto verrà integrato PayPal con Google Wallet sugli smartwatch con Wear OS. La nuova funzione permetterà agli utenti di effettuare pagamenti sicuri direttamente dal polso. Al momento, però, la funzionalità è limitata agli Stati Uniti e alla Germania.

Google introduce una nuova funzione per PayPal

L’azienda di Mountain View ha anche introdotto la possibilità di personalizzare i dispositivi dotati di Wear OS. Si tratta di “Preferiti di Google Home“, una funzione molto utile che permette agli utenti di visualizzare e controllare i propri dispositivi smart home direttamente dallo smartwatch. Grazie a tale funzionalità, sarà possibile sbloccare le porte, abbassare le luci o regolare la temperatura della casa con un semplice gesto dal polso. E non è tutto.

Google ha annunciato l’ampliamento della disponibilità delle chiavi digitali per auto. Tale funzione presto supporterà anche alcune vetture di Mercedes–Benz e Polestar, oltre ai già supportati modelli MINI. Le chiavi digitali permettono agli utenti di bloccare/sbloccare e avviare la propria auto utilizzando lo smartphone.

Un’altra novità interessante riguarda Google Messaggi, che ha recentemente introdotto le note vocali sulla piattaforma Wear OS. Attualmente, la funzionalità è disponibile solo come parte di un test limitato, ma si prevede che verrà presto resa disponibile a tutti gli utenti.

Le nuove funzionalità rappresentano un significativo passo avanti per Wear OS. In questo modo miglioreranno l’integrazione con i servizi Google ed anche la versatilità degli smartwatch. Come annunciato, per il momento le novità coinvolgeranno solo Germania e Stati Uniti. È ipotizzabile che presto verranno estese anche ad altri Paesi anche se l’azienda di Mountain View non si è ancora espressa a riguardo. Sono però in molti gli utenti che sperano di poter usufruire dei vantaggi offerti da queste nuove integrazioni.