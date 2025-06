Vodafone Bronze Plus: giga e minuti illimitati a 9,99 € al mese!

Hai mai pensato di avere giga illimitati, chiamate e messaggi senza pensieri, e tutto questo a meno di dieci euro al mese? Sì, hai letto bene: Vodafone Bronze Plus fa proprio questo, e lo fa senza chiederti costi di attivazione (almeno se la attivi online) e con la spedizione gratuita della SIM, anche a casa tua di sera. Non è male come inizio, vero?

Tutto illimitato in 5G a meno di 10 euro? C’è l’offerta Vodafone

A soli 9,99 € al mese, ti porti a casa un pacchetto completo che ti fa dimenticare le classiche preoccupazioni da “telefono senza credito” o “mi finiscono i giga proprio ora?”. Con questa offerta hai tutto incluso: giga illimitati in 5G, minuti illimitati, SMS illimitati, e anche il prezzo bloccato per ben 24 mesi. Quindi nessuna sorpresa sul conto, almeno per due anni.

E non finisce qui. Immagina di finire il credito mentre sei fuori casa o nel bel mezzo di una chiamata importante. Niente panico: con Bronze Plus hai fino a 48 ore di continuità di servizio, anche se il tuo credito è a zero. È come avere una piccola rete di sicurezza che ti salva nei momenti meno opportuni.

E a proposito di comodità, puoi scegliere se avere una SIM fisica o passare al futuro con una eSIM digitale. Decidi tu, in base al tuo telefono.

Per i più sbadati (tranquillo, capita a tutti), c’è anche il servizio di addebito automatico: ogni volta che scendi sotto i 5 euro, il sistema ti ricarica automaticamente di altri 5. Così eviti seccature e rimani sempre connesso.

Attivare tutto? Facilissimo. Fai tutto online e ricevi la SIM a casa gratis. Puoi anche decidere come farti identificare: dal corriere, con SPID o con un breve video guidato. E se vuoi tenerti il tuo numero di sempre, puoi portarlo su Vodafone senza problemi: in pochi giorni il gioco è fatto, anche con il trasferimento del credito residuo.

Insomma, se stavi cercando un’offerta senza fronzoli, trasparente e comoda, Vodafone Bronze Plus potrebbe essere davvero la scelta giusta. E la cosa bella è che puoi attivarla subito, senza muoverti da casa.