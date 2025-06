Addio autoradio? AGCOM lancia l’allarme: rischio blackout

C’è stato un tempo in cui l’autoradio era compagna fedele di ogni viaggiatore. Intratteneva, informava, portava le voci del calcio e dei notiziari tra le curve di una statale. Beh sì, continua ad essere in ogni vettura, ma non è più come prima. Sarà che si preferisce scegliere la propria musica, sarà che Spotify ha preso il sopravvento, ma oggi quella presenza sta scomparendo. Le nuove auto, sempre più digitali, non prevedono più di serie la classica radio FM o DAB. Al suo posto, solo freddi display e porte USB. Che significa? La radio potrebbe sparire dal cruscotto. L’AGCOM lancia l’allarme, avvertendo che milioni di italiani rischiano di essere esclusi. Le statistiche riguardo il fenomeno fanno riflettere. Ogni giorno circa 26 milioni di persone ascoltano l’autoradio. Una cifra ancora enorme e forse non abbastanza per i produttori. Chi deciderà di comprare un’auto nuova potrebbe presto scoprire di non poter più inserire la propria stazione preferito.

La democrazia in silenzio

Non si parla solo di musica. L’autoradio o la radio di per sé è strumento di pluralismo, informazione libera e diretta, è ciò che ha insegnato al mondo la comunicazione mediatica. AGCOM non usa mezzi termini per descrivere la situazione la sua scomparsa sarebbe una perdita democratica. Il rischio, finora ignorato, potrebbe trasformarsi in realtà. Alcuni produttori, anche tra le city car elettriche più amate dai giovani, stanno già eliminando le autoradio. Il quadro che emerge è inquietante. Senza la radio, la comunicazione pubblica in auto viene demandata a piattaforme digitali, private e selettive. AGCOM ha ovviamente segnalato il problema al Governo, indicando la necessità di un intervento rapido, ma non si sa se questa mossa avrà un’esito positivo. Il Parlamento intanto si muove, il dibattito è aperto. Riuscirà a fermare il silenzio che avanza?

Tutto in un display, niente più onde: l’autoradio scomparirà?

Nelle nuove auto, l’autoradio viene sostituita da interfacce USB. Possono trasmettere musica, certo. Ma non garantiscono l’accesso ai contenuti trasmessi via etere. Nessuna FM, o DAB, solo fredde applicazioni e streaming. E se manca il segnale o la connessione? Non resta che il silenzio. AGCOM sottolinea che non è solo un tema tecnologico. In gioco ci sono posti di lavoro, cultura popolare e accesso all’informazione. Nessuno sembra educare le nuove generazioni al valore della radio. Quel suono caldo, quella voce familiare che accompagna nel traffico e che rende più sopportabile la routine, potrebbe diventare un ricordo.