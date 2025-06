Aerei elettrici: record per le celle a combustibile sodio-aria

Alcuni ricercatori del MIT hanno sviluppato un sistema elettrochimico avanzato che potrebbe trasformare radicalmente il trasporto aereo e i futuri prototipi di aerei elettrici o altri mezzi per il trasporto pesante. Un sistema innovativo basato sull’alimentazione delle celle a sodio e ossigeno, che batte nettamente quelle a litio.

La nuova tecnologia è una via di mezzo tra le celle tradizionali con combustibili standard e quelle con batterie sodio-aria. Soprattutto sul fronte ricarica, queste nuove celle non hanno rivali. Le batterie metallo-aria presentano densità elevate di energia ma difficilmente riescono a riutilizzarla. Mentre le nuove celle a combustibile evitano processi di ricarica troppo complessi o dispersivi.

Ideato un nuovo modello per le celle di combustibile in grado di fornire energia agli aerei elettrici

Il prototipo adotta sodio metallico liquido come fonte energetica, il quale fonde a circa 98 °C. Viene unito a un elettrolita solido (una variante di allumina capace di condurre ioni sodio) e a un elettrodo poroso. Questo consente l’interazione tra il sodio e l’ossigeno atmosferico. Il risultato della reazione produce energia elettrica e come sottoprodotto idrossido di sodio. Sono stati eseguiti diversi test, in orizzontale e in verticale, durante i quali il dispositivo adottato ha mostrato prestazioni energetiche differenti.

I risultati sperimentali confermano che la densità energetica delle celle alimentate a sodio e ossigeno sono almeno tre volte più potenti di quelle a litio. Non mancano, tuttavia, i rischi che questo potrebbe comportare. L’uso di sodio metallico, data la sua elevata reattività, potrebbe diventare un problema. Anche se, il design della cella dovrebbe risolverlo, dato che l’ossigeno è fornito dal lato aperto all’aria. Secondo Yet-Ming Chiang, uno degli scienziati coinvolti nel progetto, questa tecnologia potrebbe essere un punto di svolta per l’elettrificazione dei veicoli pesanti, inclusi gli aerei elettrici, che richiedono una densità energetica di almeno 1.000 Wh/kg per diventare fattibile.