WhatsApp rivoluziona l’aspetto delle chat su iPhone con nuovi colori

L’interfaccia di WhatsApp su iPhone cambia grazie a un nuovo aggiornamento che punta tutto sull’aspetto grafico. La versione 25.17.70, già disponibile su App Store, introduce una novità pensata per chi ama personalizzare ogni dettaglio. Di cosa si tratta? Ebbene, 18 nuovi colori si aggiungono alle 20 tonalità già esistenti. Il totale sale così a 38, offrendo una serie ancora più ampia per adattare le chat al proprio stile.

Personalizzazione in arrivo anche su WhatsApp per Android: obiettivo uniformità grafica

A differenza degli aggiornamenti precedenti, tale cambiamento non si limita all’introduzione di nuove funzionalità tecniche. Questa volta, ci si concentra davvero solo sulla grafica. L’utente potrà scegliere se applicare un nuovo colore all’intera applicazione oppure selezionare temi diversi per ogni conversazione. L’opzione si trova nella schermata delle informazioni della chat, facilmente accessibile e pensata per essere intuitiva. Le modifiche prevedono le bolle dei messaggi che cambiano colore, sia quelle inviate che quelle ricevute, e persino i classici doodle dello sfondo si adattano alla nuova palette scelta.

Le nuove tonalità sono progettate per funzionare perfettamente sia con il tema chiaro che con quello scuro del sistema operativo. Ogni scelta quindi garantirà un’ ottima leggibilità e comfort per l’occhio. Anche se l’aggiornamento è attualmente limitato a un gruppo selezionato di persone, l’estensione a tutti i dispositivi iOS è prevista nelle prossime settimane. Chi utilizza Android dovrà attendere ancora un po’, ma le stesse 18 nuove opzioni saranno presto disponibili anche sulla versione beta. WhatsApp mira infatti a garantire un’esperienza coerente a livello mondiale, sia per chi utilizza dispositivi Apple sia per chi preferisce Android.

L’obiettivo è quello di offrire le stesse possibilità grafiche a tutti, senza differenze legate al sistema operativo. Insomma, questo aggiornamento, pur essendo di natura estetica, rafforza l’identità visiva dell’app. Ma soprattutto dimostra come anche un semplice dettaglio cromatico possa migliorare l’esperienza d’uso quotidiana. Non servono nuove funzioni per rendere un’app più accattivante, a volte basta un colore diverso per rinnovare il piacere di scrivere un messaggio.