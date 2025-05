YouTube testa l’abbonamento Premium Duo: un piano per due persone a prezzo scontato

YouTube

YouTube sta sperimentando un nuovo piano di abbonamento Premium chiamato “Duo”, pensato per due persone che vivono nello stesso nucleo familiare. Questa opzione, attualmente in fase di test, offre i vantaggi di YouTube Premium (riproduzione senza pubblicità, download di video, riproduzione in background) a un prezzo inferiore rispetto a due abbonamenti individuali.

YouTube Premium Duo: come funziona e quanto costa?

Il piano Premium Duo è pensato per due persone che condividono lo stesso tetto, offrendo un’alternativa più economica rispetto all’attuale piano famiglia, che supporta fino a cinque membri. Il prezzo del nuovo piano è ancora in fase di test, ma le prime indiscrezioni suggeriscono un costo intermedio tra l’abbonamento individuale e quello famiglia. Per usufruire del piano Duo, i due utenti devono verificare di vivere allo stesso indirizzo.

Vantaggi di YouTube Premium

Il piano Premium Duo include tutti i vantaggi del classico YouTube Premium, tra cui:

Riproduzione senza pubblicità: guarda tutti i video senza interruzioni pubblicitarie.

Download di video: scarica i video per guardarli offline, anche in aereo o in assenza di connessione internet.

Riproduzione in background: continua a sentire l’audio dei video anche quando l’app è in background o lo schermo è spento.

ouTube Music Premium: accedi a YouTube Music senza pubblicità e con la possibilità di scaricare i brani.

Al momento, il piano Premium Duo è in fase di test in alcuni paesi, tra cui Canada e Nuova Zelanda. Non è ancora chiaro se e quando YouTube estenderà la disponibilità di questo piano ad altri mercati, inclusa l’Italia.

L’introduzione del piano Premium Duo rappresenta una mossa strategica di YouTube per attrarre un numero maggiore di abbonati, offrendo un’opzione più accessibile per le coppie o per chi convive. Altri servizi di streaming, come Netflix e Spotify, offrono piani simili per nuclei familiari, dimostrando la validità di questa strategia.

In sintesi, il piano Premium Duo di YouTube rappresenta un’interessante opzione per chi desidera condividere i vantaggi di YouTube Premium con un’altra persona, risparmiando rispetto all’acquisto di due abbonamenti individuali. Resta da vedere se e quando questo piano diventerà disponibile anche in Italia.