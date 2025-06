Xiaomi 14T a prezzo crollato su Amazon: offerta di 250 euro

Splendida occasione per raggiungere il massimo livello di risparmio possibile su Amazon, con gli utenti che a tutti gli effetti possono pensare di acquistare lo Xiaomi 14T, andandolo a pagare molto meno del listino iniziale.

Un terminale di fascia medio-alta che ha tutte le carte in regola per far sentire la voce in un mercato sempre più ricco e fitto di alternative di ottimo livello. Il suo display è da 6,67 pollici di diagonale, trattasi di un AMOLED molto buono, con refresh rate che può raggiungere fino a 144Hz, ed una risoluzione di 1220 x 2712 pixel. Il processore è il MediaTek Dimensity 8300 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 3,35GHz, al cui fianco trova posto una GPU Mali-G615, con 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (no espandibile con microSD).

Solo con il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon potete avere i codici sconto gratis in regalo sul vostro smartphone, andate subito ad iscrivervi qui.

Xiaomi 14T: un prezzo assurdo su Amazon oggi

Occasione assolutamente da non mancare per avere tra le mani uno dei migliori sconti in circolazione, il listino di Xiaomi 14T, nella sua variante con 256GB di ROM e 12GB di RAM, corrisponde a 649,90 euro. Solamente per qualche giorno il consumatore può approfittare di una riduzione del 39%, in modo da poter arrivare a spendere solamente 394,01 euro per il suo acquisto a questo link.

Continuando a guardare la scheda tecnica del device, possiamo notare nella parte posteriore la presenza di ben 3 sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 50 megapixel ed anche un bokeh/macro da 12 megapixel, per una completezza che difficilmente possiamo davvero pensare di trovare altrove. Gli utenti possono fare affidamento anche su un sensore anteriore da 32 megapixel, utile per la realizzazione di selfie o scatti di vario genere. Nessun problema per quanto riguarda la batteria, componente da 5000mAh, capace di garantire una buonissima autonomia generale.