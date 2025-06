WindTre, promo SHOCK per gli ex clienti con 220 giga

L’operatore telefonico italiano WindTre prova a riconquistare i suoi ex clienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo l’attivazione di un’offerta di rete mobile extra conveniente. Questa volta, infatti, gli ex clienti potranno sfruttare un’enorme quantità di giga per navigare, ovvero 220 GB, ad un prezzo decisamente contenuto. Vediamo qui di seguito i dettagli dell’offerta.

WindTre tenta nuovamente i suoi ex clienti, super promo shock con 220 giga

Alcuni fortunati ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno tornare attivando una super offerta. Si tratta in particolare della super promo nota con il nome di WindTre GO 220 XXS 5G. Come suggerisce anche il nome, questa offerta arriva ad includere una quantità davvero enorme di giga per navigare. Si tratta infatti di ben 220 GB ma non solo. Gli utenti potranno infatti sfruttarli per navigare con le nuove reti di quinta generazione.

Oltre a questo, il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare sempre verso tutti i numeri. Per avere questa offerta, gli ex clienti interessati dovranno sostenere una spesa pari a 4,99 euro al mese. L’operatore ha inoltre deciso di proporre gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim.

L’operatore telefonico sta inviando degli appositi sms per avvisare i suoi ex clienti di questa opportunità. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno degli sms inviati dall’operatore ai suoi ex clienti:

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 220GIGA, 100SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 10/06. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go220xxs5gecm2”.

In questo messaggio è riportata come ultima data per poter attivare l’offerta il 10 giugno 2025. Tuttavia, ricordiamo che si tratta di messaggi personalizzati, quindi questa data potrebbe subire delle variazioni in base agli ex clienti a cui viene inviato.