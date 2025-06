IT-Wallet: ora i documenti sono accessibili anche offline

Con l’ultimo aggiornamento dell’app IO, il portafoglio digitale IT-Wallet compie un passo concreto verso una maggiore fruibilità quotidiana. Da oggi, infatti, è possibile accedere ai documenti digitali anche senza connessione internet. Questa opportunità è stata richiesta a gran voce dagli utenti, in quanto qualcuno si sarebbe ritrovato di fronte ad un controllo da parte della polizia o di altre forze dell’ordine ma senza rete telefonica per poter mostrare i documenti tramite l’app. Non bisogna fare altro che effettuare l’aggiornamento dell’app IO in base al proprio store di appartenenza, che sia l’App Store di iOS o il Play Store di Google per Android. In assenza di rete, l’app apre automaticamente una schermata dedicata da cui accedere ai documenti salvati.

IT-Wallet risponde alle esigenze degli utenti in maniera diretta

L’introduzione della modalità offline risponde a una richiesta precisa da parte degli utenti, che nel solo ultimo anno hanno raggiunto quasi 12 milioni di account attivi, con oltre 9 milioni di documenti digitali caricati. Un numero in crescita che conferma l’interesse verso strumenti digitali capaci di semplificare la gestione dei documenti ufficiali e ridurre la dipendenza dal supporto fisico.

PagoPA, la società che gestisce la piattaforma, è consapevole che si tratta di un’evoluzione significativa ma non ancora definitiva. Restano infatti alcune lacune importanti, la più rilevante delle quali è l’assenza della Carta d’Identità Elettronica all’interno del Wallet. Una mancanza che limita il pieno potenziale dell’applicazione, soprattutto in contesti che richiedono un riconoscimento anagrafico ufficiale.

Il futuro del portafoglio digitale passa dall’integrazione

L’estensione dell’IT-Wallet a nuove funzionalità rappresenta uno degli obiettivi strategici per il 2025, con la digitalizzazione documentale sempre più centrale nelle politiche pubbliche. Il supporto offline è un passo avanti concreto, ma per rendere il sistema realmente completo servirà integrare nuovi documenti, offrendo agli utenti un accesso universale ai propri dati, ovunque e in qualsiasi momento.