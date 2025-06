WhatsApp: da ora non dovrete necessariamente condividere il numero

Uno dei temi che sta maggiormente a cuore a ‎WhatsApp sicuramente è quello della privacy dei propri utenti, la società infatti da diversi anni include l’interno dei propri aggiornamenti funzionalità sempre innovative e aggiornate per tutelare al massimo la sicurezza dei dati degli utenti che usano l’applicazione.

Questo contesto però era macchiato da una funzionalità assente in WhatsApp che gli utenti richiedono ormai da tantissimi anni, soprattutto poiché quest’ultima è invece presente nell’applicazione concorrente Telegram, stiamo parlando della possibilità di utilizzare un username da poter condividere al posto del numero di telefono, con quest’ultimo che viene spesso ritenuto dagli utenti un elemento molto sensibile da non condividere con il primo che capita.

A quanto pare le richieste degli utenti non sono passate inosservate agli occhi di WhatsApp che finalmente si accinge a rilasciare gli username per permettere gli utenti di tenere il proprio numero di telefono, ovviamente a loro discrezione, celato da occhi indiscreti.

Funzione finemente regolamentata

Secondo le ultime voci di corridoio WhatsApp molto presto introdurrà questa nuova possibilità e gli utenti nel momento in cui tratteranno con un contatto non presente in rubrica o recepito all’interno di un gruppo, visualizzeranno il suo username e non il suo numero di telefono, questi ultimi saranno soggetti a un regolamento molto definito, infatti non potranno essere composti unicamente da numeri e non potranno iniziare con il prefisso www, ciò serve a impedire che qualche utente poco raccomandabile si spacci per una società o azienda in modo fraudolento, ma non è tutto, sarà infatti impossibile far terminare gli username con suffissi identici a quelli dei domini, non sarà ad esempio possibile utilizzare.com o.org e in ultimo sarà anche presente un sistema che impedirà la presenza di due username identici allo stesso tempo.

Non rimane dunque che attendere la approdo ufficiale di questa funzionalità che certamente era una grande assente tra quelle offerte da WhatsApp.