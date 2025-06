Mani robotiche più efficienti, il futuro della robotica avanzata

L’Università di Bristol insieme ad un team di ricercatori stanno lavorando ad un progetto promettente che renderà le mani robotiche in grado di imitare perfettamente quelle di un essere umano. Il progetto, finanziato nel Regno Unito, trasforma completamente l’approccio alla progettazione dei robot.

La parte distintiva che rende questo progetto così diverso dagli altri è nello sviluppo di hardware sofisticati ma anche nelle modalità di progettazione stesse. L’elemento chiave è l’Intelligenza Artificiale che co-progetta in modo automatizzato la struttura della mano e i rispettivi sistemi di controllo integrati. La progettazione diventa più precisa, più efficiente, più rapida e più attenta alle richieste specifiche che potrebbero esserci sul mercato.

Nel Regno Unito la svolta per le mani robotiche, un nuovo progetto le renderà ancor più efficienti

Le mani robotiche sono attualmente realizzate grazie ad un lavoro manuale che richiede tempo e risorse non indifferenti, con risultati spesso anche poco soddisfacenti. Un limite che va superato quanto prima per progredire nella ricerca. Anche il design sarà gestito con l’aiuto dell’IA, per ottimizzare la parte strutturale rispetto a quella software. Per testare le nuove configurazione ottenute, invece, si adotterà una piattaforma apposita stampata in 3D. L’obiettivo non è solo migliorare la robotica ma renderla accessibile a tutti, senza incidere troppo sui costi.

Nel 2024, Bristol ha dato il via ad una serie di progressi ottenuti in merito, con l’arrivo di una mano robotica a quattro dita e polpastrelli artificiali sensibili al tatto. La mano era in grado di compiere alcuni gesti semplici in maniera fluida e con estrema destrezza. Il merito è di un sensore tattile ispirato alle fotocamere per smartphone. Posti all’interno delle quattro dita, questi sensori rilevano deformazioni in 3D replicando la struttura interna della nostra mano. In questo modo i robot percepiscono gli oggetti con cui entrano in contatto facilitandone l’interazione. Il prossimo step di questo nuovo progetto, volto a migliorare ulteriormente le mani robotiche, prevede la realizzazione di test sperimentali in scenari realistici.