OpenAI potenzia ChatGPT per l’uso nelle aziende

In corso il roll out delle nuove funzioni pensate da OpenAI per potenziare ChatGPT e migliorarne l’uso in diversi ambiti, in particolare quello lavorativo.

Le nuove opzioni testate includono:

Nuove statistiche sull’adozione di ChatGPT da parte di clienti aziendali paganti

Il lancio di nuovi connettori (es. SharePoint, OneDrive) per offrire ai lavoratori accesso istantaneo e intuitivo a insight chiave

Il lancio della modalità “record” in ChatGPT

ChatGPT è sempre più utilizzato in ambito aziendale e queste novità sono la risposta dei suoi fondatori a queste esigenze. L’azienda attualmente supporta ben 3 milioni di utenti aziendali paganti del proprio software AI, rispetto ai 2 milioni annunciati a febbraio. Una crescita esponenziale che dimostra il crescente interesse per questi strumenti che possono rendere i lavoratori più produttivi ed efficienti, se ben bilanciati.

Per offrire al mondo business strumenti basati sull’IA avanzati e più evoluti, OpenAI ha iniziato il roll out di una serie di nuovi prodotti dedicati all’ambiente di lavoro all’interno di ChatGPT Enterprise, ChatGPT Team e ChatGPT Edu. L’obiettivo è trasformare la piattaforma in uno strumento in grado di aiutare ogni dipendente di un’azienda a sfruttare tutte le risorse al meglio.

OpenAI presenta i nuovi strumenti per rendere ChatGPT un alleato nei luoghi di lavoro

I nuovi connettori (come SharePoint, OneDrive) sono una serie di integrazioni che offrono a ogni dipendente accesso immediato agli insight collettivi dell’azienda, rendendo i team più informati. Gli amministratori possono anche decidere quali connettori abilitare nello spazio di lavoro designato. I connettori sono disponibili per Dropbox, Box, SharePoint, OneDrive e Google Drive. Con ciascuno di questi, i dipendenti possono trovare rapidamente i dati cercati senza uscire da ChatGPT.

OpenAI introdurrà anche la possibilità per i clienti di utilizzare MCP per connettere in modo sicuro qualsiasi tool – inclusi i sistemi proprietari – a ChatGPT Deep Research in modo standardizzato. Deep Research è un agente che svolge ricerche complesse multi-step raccogliendo, sintetizzando e presentando informazioni da strumenti di terze parti e dal webMCP. Lanciata anche la modalità “record”, che consente agli utenti di registrare e trascrivere riunioni o sessioni con suggerimenti da parte dell’IA. Potranno trasformare le sessioni registrate in elementi fruibili come un documento Canvas.