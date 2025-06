Microsoft fa aprire i file Office senza login su Android

In questi giorni Microsoft, ha ufficializzato una novità importante per gli utenti Android. Sembra infatti che da ora sarà possibile visualizzare file Word, Excel e PowerPoint senza dover accedere a un account-Microsoft. Questa possibilità, già disponibile da marzo per i dispositivi Apple, è ora in fase di distribuzione mondiale su smartphone e tablet Android.

La nuova funzione riguarda soltanto la visualizzazione dei documenti condivisi tramite link e inviati da account personali. I file provenienti da ambienti professionali o scolastici continueranno invece a richiedere l’autenticazione, nel rispetto delle politiche di sicurezza. Tale modifica, però, rappresenta comunque un importante passo avanti verso una gestione più semplice dei documenti condivisi, soprattutto in contesti dove il tempo è poco e l’accesso immediato è essenziale.

Accesso veloce e senza freni: Microsoft punta su flessibilità e semplicità

Per aprire un file, non servono più credenziali o verifiche. Il destinatario riceve il collegamento, lo clicca e può subito consultare il documento tramite l’app Office, purché aggiornata alla versione 16.0.18827.20066 o successiva. L’operazione diventa immediata, adatta a situazioni in cui serve leggere un testo rapidamente, come in riunione o durante uno spostamento. La procedura di condivisione resta invariata per chi invia il file. Dopo aver effettuato l’accesso al proprio account personale, basta aprire il documento, selezionare l’opzione di condivisione e scegliere l’impostazione “Chiunque abbia il collegamento può visualizzare”. Il link può poi essere inviato via email, messaggi o app come Teams o WhatsApp.

La nuova modalità, come già affermato, non consente modifiche o commenti senza autenticazione. Per operazioni più complesse, sarà comunque necessario effettuare l’accesso. Solo che la consultazione rapida diventa più accessibile e pratica, rispondendo a un bisogno sempre più diffuso.

Insomma, con questa mossa, Microsoft conferma la volontà di adattare la suite Office alle esigenze del presente. L’esperienza utente migliora, il flusso di lavoro si velocizza e l’accesso alle informazioni diventa più fluido.